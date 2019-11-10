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10 листопада • оновлено в 18:01
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"Його аргументи непереконливі": розказана правда про Ракицького

"Його аргументи непереконливі": розказана правда про Ракицького
Захисник збірної України Едуард Соболь дав відверте інтерв'ю
2.4т Читати матеріал російською

Захисник збірної України Едуард Соболь вважає, що Ярослав Ракицький переїхав до Росії не через гроші.

"Я не знаю, чим саме він керувався, переходячи в "Зеніт". Російський клуб виступає в Лізі чемпіонів, але і "Шахтар" там грає. І досить непогано. Аргументи, що йому треба було годувати сім'ю, звучать непереконливо. В Україні Ярик теж добре заробляв би. Гадаю, йому просто захотілося змінити обстановку. Він все футбольне життя провів в "Шахтарі", починаючи з ДЮСШ. І наслідки переходу йому були очевидні. Він же відразу сказав: "Знаю, на що йду". Реакція України читалася заздалегідь. Так що тут нема кого звинувачувати. Як вийшло, так вийшло", - цитує Соболя "Радянський спорт".

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Як повідомляв OBOZREVATEL, 6 листопада Ракицький зробив заяву про завершення кар'єри в збірній України з футболу.

23 жовтня Ярослав відзначився неймовірним ударом в матчі 3-го туру Ліги чемпіонів проти німецького "Лейпцига".

На 26-й хвилині 30-річний захисник підібрав відскок мало не в центрі поля і жахливим "пострілом" відправив м'яч точно в нижній кут.

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Особи
Ярослав Ракицький Едуард Соболь
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