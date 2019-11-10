"Його аргументи непереконливі": розказана правда про Ракицького

Захисник збірної України Едуард Соболь вважає, що Ярослав Ракицький переїхав до Росії не через гроші.

"Я не знаю, чим саме він керувався, переходячи в "Зеніт". Російський клуб виступає в Лізі чемпіонів, але і "Шахтар" там грає. І досить непогано. Аргументи, що йому треба було годувати сім'ю, звучать непереконливо. В Україні Ярик теж добре заробляв би. Гадаю, йому просто захотілося змінити обстановку. Він все футбольне життя провів в "Шахтарі", починаючи з ДЮСШ. І наслідки переходу йому були очевидні. Він же відразу сказав: "Знаю, на що йду". Реакція України читалася заздалегідь. Так що тут нема кого звинувачувати. Як вийшло, так вийшло", - цитує Соболя "Радянський спорт".

Як повідомляв OBOZREVATEL, 6 листопада Ракицький зробив заяву про завершення кар'єри в збірній України з футболу.

23 жовтня Ярослав відзначився неймовірним ударом в матчі 3-го туру Ліги чемпіонів проти німецького "Лейпцига".

На 26-й хвилині 30-річний захисник підібрав відскок мало не в центрі поля і жахливим "пострілом" відправив м'яч точно в нижній кут.

Подивися першим нову відверту фотосесію Світоліної у нас в Telegram!