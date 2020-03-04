Йоахим Лев прокоментував матчі з Україною в Лізі націй

Головний тренер збірної Німеччини Йоахим Лев позитивно відгукнувся про гру української команди під керівництвом Андрія Шевченка, коментуючи жеребкування Ліги націй.

"Добре, що нам не доведеться грати проти тих же суперників, що і в минулій Лізі націй УЄФА. На нас чекає дуель із сусідами зі Швейцарії, Україна добре проявляє себе під керівництвом Андрія Шевченка, а Іспанія – це як і раніше збірна найвищого рівня. І на нас, і на вболівальників чекають цікаві матчі", – цитує його слова офіційний сайт УЄФА.

Йоахим Лев

Він також зазначив, що матчі в рамках нового турніру для збірних важливіші, ніж товариські поєдинки.

"Ліга націй довела свою статусність. Підхід до турніру дуже серйозний, матчі в ньому важливіше, ніж товариські. Гравці теж ставляться до цих зустрічей серйозно. Крім цього, для молодих гравців завжди корисно, коли є мета, яка полягає у виході в фінальний турнір", – додав Лев.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у вівторок, 3 березня, відбулося жеребкування Ліги націй, за підсумками якої збірна України дізналася своїх суперників по групі. Крім того, став відомий календар матчів нашої команди в турнірі.

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