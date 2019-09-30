Із прутами і монтувалкою: на дружину ексзірки "Зеніту" напали в Росії

У Росії четверо грабіжників напали на дружину колишнього футболіста "Зеніта", "Динамо" (Москва) і збірної Росії Ігоря Семшова – Ларису Семшову.

Ігор Семшов REGNUM

За інформацією телеграмканалу Baza, злочинці пробралися до будинку ексгравця збірної Росії в селі Маслове у Підмосков'ї в ніч з 28-го на 29 вересня. У цей час вдома була сама Лариса з дітьми.

Почувши шум, жінка спустилася вниз і побачила чотирьох чоловіків із закритими обличчями. Один із них був із пістолетом, а в інших були монтувалки і залізні прути. Лариса спробувала вигнати грабіжників з дому, але один із них вдарив її, а потім почав погрожувати, що поб'є дітей.

У підсумку грабіжники забрали з собою кілька наручних годинників з діамантами, а також золоті годинники Burberry, Longines і Carl F. Bucherer. Загальний збиток склав близько 20 мільйонів рублів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, футболіст одного з англійських клубів був засуджений за знущання зі своєї колишньої дівчини. Він три дні бив її залізним прутом і примушував їсти фарбу.

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