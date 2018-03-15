Італійську "Рому" можуть покарати за прапор "ДНР"

Справу про вивішеному прапору так званої Донецької народної республіки на трибуні фанів "Роми" під час матчу 1/8 фіналу ЛЧ проти "Шахтаря" (1:0) направлено в дисциплінарний комітет УЄФА, повідомляє "Футбол 24".

Раніше в інтернеті було опубліковано відео на якому видно, як один з ультрас "вовків" активно розмахує прапором терористів. Через деякий час на секторі з'явилися ще два прапора "ДНР", один з яких дуже швидко був захований.

Новини УЄФА завів справу на клуб через кота на Лізі чемпіонів

Нагадаємо, що напередодні УЄФА відкрив справу через поведінку болбоев на матчі "Рома" - "Шахтар".

Як повідомляв "Обозреватель", донецький "Шахтар" зазнав поразки в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів з "Ромою".