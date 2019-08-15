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Італійський гранд хоче підписати футболіста збірної України

1.4т Читати матеріал російською

Італійський "Лаціо" хоче підсилити напад молодим і високим форвардом, здатним потужно зіграти в штрафний. Серед основних варіантів – форвард "Гента" і збірної України Роман Яремчук.

Роман Яремчук

Роман Яремчук

"Український малюк. Цей гравець з Бельгії, хоча він і українець за національністю. Це Роман Яремчук 1995 року народження, який у 2017 році перейшов в "Гент" з "Динамо" Київ. 191-сантиметровий форвард ідеально відповідає вимогам "Лаціо" і виступає в лізі, за якою пильно стежить спортивний директор клубу Іллі Тарі", - цитує football.ua італійське La Lazio Siamo Noi.

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Український форвард забив черговий гол за бельгійський клуб в Лізі Європи

Як повідомляв OBOZREVATEL, 8 червня Яремчук довів до сліз свого батька забитим голом на "Арені Львів" у матчі проти команди Сербії.

Нагадаємо, що гра 3-го туру кваліфікації чемпіонату Європи з футболу Україна - Сербія завершилася з рахунком 5:0. По дублю на рахунку Віктора Циганкова і Євгена Коноплянки. Пізніше з'явилося відео, як стадіон у Львові фантастично виконує наш гімн.

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Читайте всі новини по темі "Трансфери" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Трансфери
Особа
Роман Яремчук
Місце
Італія Рим
Тег
ФК Лаціо Рим
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