Італійський гранд хоче підписати футболіста збірної України

Італійський "Лаціо" хоче підсилити напад молодим і високим форвардом, здатним потужно зіграти в штрафний. Серед основних варіантів – форвард "Гента" і збірної України Роман Яремчук.

Роман Яремчук

"Український малюк. Цей гравець з Бельгії, хоча він і українець за національністю. Це Роман Яремчук 1995 року народження, який у 2017 році перейшов в "Гент" з "Динамо" Київ. 191-сантиметровий форвард ідеально відповідає вимогам "Лаціо" і виступає в лізі, за якою пильно стежить спортивний директор клубу Іллі Тарі", - цитує football.ua італійське La Lazio Siamo Noi.

Новини Український форвард забив черговий гол за бельгійський клуб в Лізі Європи

Як повідомляв OBOZREVATEL, 8 червня Яремчук довів до сліз свого батька забитим голом на "Арені Львів" у матчі проти команди Сербії.

Нагадаємо, що гра 3-го туру кваліфікації чемпіонату Європи з футболу Україна - Сербія завершилася з рахунком 5:0. По дублю на рахунку Віктора Циганкова і Євгена Коноплянки. Пізніше з'явилося відео, як стадіон у Львові фантастично виконує наш гімн.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!