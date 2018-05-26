Італійський футболіст застрелив подругу і наклав на себе руки

Футболіст клубу італійської cерии D "Туттокуойо" Федеріко Дзiнi застрелив свою колишню дівчину Елізу Амато, після чого наклав на себе руки.

Трагедія трапилася в околицях Пізи, недалеко від будинку Амато, куди спортсмен приїхав, щоб умовити її знову зійтися. Після того, як Дзiнi отримав чергову відмову, він застрелив нещасну, повідомляє Football Italia.

Поліція, яку викликали сусіди, через деякий час виявили машину футболіста, в багажнику якої знаходилося тіло Елізи. Сам Федеріко також був мертвий.

Федеріко Дзiнi соц мережі

Федеріко Дзiнi та Еліза Амато соц мережі

Федеріко Дзiнi та Еліза Амато соц мережі

Федеріко Дзiнi та Еліза Амато соц мережі

Федеріко Дзiнi та Еліза Амато соц мережі

Федеріко Дзiнi та Еліза Амато соц мережі

Федеріко Дзiнi та Еліза Амато соц мережі

Федеріко Дзiнi та Еліза Амато соц мережі

Федеріко Дзiнi та Еліза Амато соц мережі

Еліза Амато соц мережі

Відео з місця події

Нагадаємо, що недавно знаменитий італійський футболіст був знайдений мертвим в готелі.