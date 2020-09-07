Іспанія – Україна: відеоогляд матчу Ліги націй

Збірна України у 2-му турі Ліги націй зазнала розгромної поразки від команди Іспанії. Матч в Мадриді завершився з рахунком 4:0.

Вже на 2-й хвилині наші футболісти порушили правила у своєму штрафному майданчику і пропустили гол з пенальті. Надалі за 90 хвилин гри "синьо-жовті" лише два рази потрапили в площину воріт.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам відеоогляд зустрічі.

Іспанія – Україна 4:0 (3:0, 1:0)

Голи: 1:0 – 3, пенальті Рамос, 2:0 – 29 Рамос, 3:0 – 32 Фаті, 4:0 – 84 Ферран Торрес.

Іспанія – Де Хеа, Регілон, Рамос (Ерік Гарсія, 61), Навас, Пау Торрес, Меріно, Тіаго Алькантара, Ольмо, Родрі (Оскар Родрігес, 69), Фаті, Жерар Морено (Ферран Торрес, 74).

Україна – Пятов, Кривцов, Матвієнко, Тимчик, Зінченко, Малиновський, Михайличенко, Марлос (Циганков, 56), Харатін (Сидорчук, 63), Ярмоленко (Коваленко, 79), Яремчук.

Попередження: Родрі (37), Малиновський (77), Коваленко (90).

Відзначимо, що головний тренер нашої команди Андрій Шевченко залишився розчарований результатом матчу з Іспанією.

Наставник з жалем зазначив, що рівень та інтенсивність українського чемпіонату не дозволяє команді грати два матчі поспіль на такому рівні.

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