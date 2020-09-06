Іспанія – Україна: онлайн відео голів

Збірна України з футболу в ці хвилини грає проти команди Іспанії у другому турі Ліги націй групи 4 дивізіону А.

Поєдинок проходить в Мадриді на стадіоні "Альфредо Ді Стефано. Рахунок був відкритий вже на 2-й хвилині. Кривцов не встиг за Фаті і збив іспанця в своєму штрафному майданчику. Суддя поставив пенальті, який реалізував Рамос.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися на онлайн відео голів.

Іспанія – Україна 3:0 (другий тайм)

Гол: 1:0 – з пенальті Рамос.

2:0 – 29 Рамос,

3:0 – 32 Фаті.

Іспанія – Де Хеа, Регілон, Рамос, Навас, Пау Торрес, Меріно, Тіаго Алькантара, Ольмо, Родрі, Фаті, Жерар Морено.

Україна – Пятов, Кривцов, Матвієнко, Тимчик, Зінченко, Малиновський, Михайличенко, Марлос, Харатін, Ярмоленко, Яремчук.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в четвер, 3 вересня, збірна України в 1-му турі обіграла суперників зi Швейцарії, а команда Іспанії уникла поразки в поєдинку проти Німеччини.

Вирішальний гол у українців в середині другого тайму забив Олександр Зінченко. На післяматчевій пресконференції Андрій Шевченко оцінив гру команди.

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