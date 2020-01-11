Іранський футболіст не зміг прилетіти в Україну через катастрофу літака МАУ

Іранський нападник "Олімпіка" Шахаб Захеді не зміг прилетіти в Україну перед виходом донецького клубу з відпустки, повідомляє Футбол NEWS.

Шахаб Захеді

Причиною стало закриття всіх рейсів з України до Ірану та назад. Футболіст приєднається до команди вже безпосередньо в Туреччині.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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