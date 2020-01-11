Іранський футболіст не зміг прилетіти в Україну через катастрофу літака МАУ

Іранський нападник "Олімпіка" Шахаб Захеді не зміг прилетіти в Україну перед виходом донецького клубу з відпустки, повідомляє Футбол NEWS.
Шахаб Захеді
Причиною стало закриття всіх рейсів з України до Ірану та назад. Футболіст приєднається до команди вже безпосередньо в Туреччині.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Український літак Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" (МАУ), на борту якого перебували 167 пасажирів і 9 членів екіпажу, 8 січня розбився незабаром після вильоту з аеропорту Тегерана (Іран).
У МАУ заявили, що літак встиг набрати висоту 2400 м перед катастрофою, тому ймовірність помилки пілотів мінімальна.
У мережі з'явилося відео, на якому, можливо, відображено момент пуску іранської ракети по пасажирському лайнеру МАУ.
Вранці 11 січня Іран офіційно заявив, що український літак МАУ в Тегерані 8 січня був збитий ракетою випадково.
Стало відомо, що група українських експертів, яка розслідує в Тегерані катастрофу літака МАУ, знайшла пробоїни від ракети на уламках кабіни пасажирського лайнера.
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