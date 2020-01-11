Головна Новини
11 січня • оновлено в 21:34
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Новини футболу

Іранський футболіст не зміг прилетіти в Україну через катастрофу літака МАУ

2.1т
Читати матеріал російською

Іранський нападник "Олімпіка" Шахаб Захеді не зміг прилетіти в Україну перед виходом донецького клубу з відпустки, повідомляє Футбол NEWS.

Шахаб Захеді

Шахаб Захеді

Причиною стало закриття всіх рейсів з України до Ірану та назад. Футболіст приєднається до команди вже безпосередньо в Туреччині.

Новини
"Сам літав": депутат "Слуги народу" відреагував на катастрофу літака МАУ в Ірані

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Подивися першим нову відверту фотосесію Світоліної у нас в Telegram!

Читайте всі новини по темі "Катастрофа українського Boeing 737 в Ірані" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Максим Богданов
Тема
Катастрофа українського Boeing 737 в Ірані
Тег
ФК Олімпік Донецьк
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
2
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги