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11 січня • оновлено в 21:34
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Ібрагімович забив за "Мілан" дебютний "сліпий" гол-шедевр

3.2т
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Шведський форвард "Мілана" Златан Ібрагімович відзначився першим голом за італійський клуб.

Ібрагімович забив за "Мілан" дебютний "сліпий" гол-шедевр

38-річному уродженцю Мальме вдався неймовірний удар у 19-му турі чемпіонату країни з футболу в Серії А.

На 64-й хвилині гостьової гри з "Кальярі" (0:2), захисник міланців Тео Ернандес із флангу віддав точну передачу на шведа, і той не дивлячись, відправив шкіряну сферу чітко в нижній кут.

Помилуватися відео можна за цим посиланням.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, 28 грудня Ібрагімович повернувся в "Мілан", за який він виступав у 2010-2012 роках. Контракт підписаний до кінця сезону з опцією продовження ще на рік.

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Автор
Максим Богданов
Тема
Чемпіонат Італії
Особа
Златан Ібрагімович
Місце
Італія Кальярі
Тег
ФК Мілан
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