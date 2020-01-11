Ібрагімович забив за "Мілан" дебютний "сліпий" гол-шедевр

Шведський форвард "Мілана" Златан Ібрагімович відзначився першим голом за італійський клуб.
38-річному уродженцю Мальме вдався неймовірний удар у 19-му турі чемпіонату країни з футболу в Серії А.
На 64-й хвилині гостьової гри з "Кальярі" (0:2), захисник міланців Тео Ернандес із флангу віддав точну передачу на шведа, і той не дивлячись, відправив шкіряну сферу чітко в нижній кут.
Помилуватися відео можна за цим посиланням.
Як повідомляв OBOZREVATEL, 28 грудня Ібрагімович повернувся в "Мілан", за який він виступав у 2010-2012 роках. Контракт підписаний до кінця сезону з опцією продовження ще на рік.
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