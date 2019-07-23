Ібрагімович проломив череп у матчі MLS: відео

Зоряний нападаючий "Лос-Анджелес Гелаксі" Златан Ібрагімович проломив череп супернику в матчі проти лідера регулярного чемпіонату MLS – ФК "Лос-Анджелес".

В одному з епізодів у боротьбі за верховий м'яч, швед ліктем врізав у голову захиснику гостей Мохамеду Ель-Муніру, який за допомогою лікарів був змушений покинути поле. Як очікується, тепер футболістові будуть потрібні хірургічне втручання і тривала реабілітація.

This is just unbelievable !!! ElMounir is going to have a surgery tomorrow! pic.twitter.com/XQnT8xEC5K - Amro Tarek (@AmroAbdelAziz) 22 липня 2019 р.

Zlatan'la hava mücadelesine çıkan ve dirsek darbesi alan Mohamed El Mounir'in son durumu 😱 pic.twitter.com/YOLa1tjLxi - MLS Türkiye (@TurkiyeMLS) 22 липня 2019 р.

Незважаючи на хет-трик Златана, який приніс перемогу його команді з рахунком 3:2, Ібрагімович став антигероєм матчу, затіявши в кінці зустрічі скандальну словесну перепалку з одним із тренерів суперника, назвавши того "дрібної повією".

Це далеко не перший випадок, коли Златан використовує свій лікоть у боротьбі із суперником. У 2017 році, виступаючи за "Манчестер Юнайтед", Ібрагімович вдарив ліктем захисника "Борнмута" Тайрона Мінгса, за те, що той раніше грубо зіграв проти шведа.

Новини Ібрагімович зганьбився в матчі MLS

Як повідомляють ЗМІ, найімовірніше, Ібрагімовіч буде дискваліфікований за свою грубість.

Після 21 туру MLS "Гелаксі" Ібрагімовича посідає друге місце в таблиці, відстаючи на 9 очок від лідируючого "Лос-Анджелеса". Шведський футболіст зіграв у 17 матчах, у яких забив 16 голів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Златан Ібрагімович, який виступає нині за клуб "Лос-Анджелес Гелаксі", став найбільш високооплачуваним гравцем в історії північноамериканської футбольної ліги (MLS).

За новим контрактом, який форвард підписав до кінця сезону 2019 року, шведський футболіст буде отримувати рекордні 7,5 мільйона доларів, повідомляє ESPN .

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