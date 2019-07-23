Ібрагімович проломив череп у матчі MLS: відео

Зоряний нападаючий "Лос-Анджелес Гелаксі" Златан Ібрагімович проломив череп супернику в матчі проти лідера регулярного чемпіонату MLS – ФК "Лос-Анджелес".
В одному з епізодів у боротьбі за верховий м'яч, швед ліктем врізав у голову захиснику гостей Мохамеду Ель-Муніру, який за допомогою лікарів був змушений покинути поле. Як очікується, тепер футболістові будуть потрібні хірургічне втручання і тривала реабілітація.
This is just unbelievable !!! ElMounir is going to have a surgery tomorrow! pic.twitter.com/XQnT8xEC5K- Amro Tarek (@AmroAbdelAziz) 22 липня 2019 р.
Zlatan'la hava mücadelesine çıkan ve dirsek darbesi alan Mohamed El Mounir'in son durumu 😱 pic.twitter.com/YOLa1tjLxi- MLS Türkiye (@TurkiyeMLS) 22 липня 2019 р.
Незважаючи на хет-трик Златана, який приніс перемогу його команді з рахунком 3:2, Ібрагімович став антигероєм матчу, затіявши в кінці зустрічі скандальну словесну перепалку з одним із тренерів суперника, назвавши того "дрібної повією".
Це далеко не перший випадок, коли Златан використовує свій лікоть у боротьбі із суперником. У 2017 році, виступаючи за "Манчестер Юнайтед", Ібрагімович вдарив ліктем захисника "Борнмута" Тайрона Мінгса, за те, що той раніше грубо зіграв проти шведа.
Як повідомляють ЗМІ, найімовірніше, Ібрагімовіч буде дискваліфікований за свою грубість.
Після 21 туру MLS "Гелаксі" Ібрагімовича посідає друге місце в таблиці, відстаючи на 9 очок від лідируючого "Лос-Анджелеса". Шведський футболіст зіграв у 17 матчах, у яких забив 16 голів.
Як повідомляв OBOZREVATEL, Златан Ібрагімович, який виступає нині за клуб "Лос-Анджелес Гелаксі", став найбільш високооплачуваним гравцем в історії північноамериканської футбольної ліги (MLS).
За новим контрактом, який форвард підписав до кінця сезону 2019 року, шведський футболіст буде отримувати рекордні 7,5 мільйона доларів, повідомляє ESPN.
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