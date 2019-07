Ібрагімович проломив череп у матчі MLS: відео

Зоряний нападаючий "Лос-Анджелес Гелаксі" Златан Ібрагімович проломив череп супернику в матчі проти лідера регулярного чемпіонату MLS – ФК "Лос-Анджелес".

В одному з епізодів у боротьбі за верховий м'яч, швед ліктем врізав у голову захиснику гостей Мохамеду Ель-Муніру, який за допомогою лікарів був змушений покинути поле. Як очікується, тепер футболістові будуть потрібні хірургічне втручання і тривала реабілітація.

This is just unbelievable !!! ElMounir is going to have a surgery tomorrow! pic.twitter.com/XQnT8xEC5K