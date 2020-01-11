"Хто зачохлив?" Ірина Морозюк заявила про змову в "Динамо"

Епатажна дружина експівзахисника "Динамо" Миколи Морозюка – Ірина Морозюк – розповіла, чому її чоловік залишив київський клуб.

"Хто Колю "зачохлив"? Хацкевич? Ні, я маю іншу думку. Я вважаю, що його частково сплавили. Коля багато разів допомагав робити гру, але були у нього і помилки. У всіх бувають помилки. Але на його помилки все реагували максимально упереджено. Одна помилка – і його відразу знищують. Десять плюсів не помічають, а один мінус – так", – зазначила Ірина Морозюк в програмі "Міля Шоу" на Youtube.

Микола та Ірина Морозюк kp.ua

Нагадаємо, 31-річний Микола Морозюк є вихованцем "Динамо" і навіть деякий час був його капітаном. У січні 2019 року він перебрався в турецький "Різеспор" як вільний агент.

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