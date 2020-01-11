Головна Новини
11 січня • оновлено в 17:02
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Новини футболу

"Хто зачохлив?" Ірина Морозюк заявила про змову в "Динамо"

1.3т
Читати матеріал російською

Епатажна дружина експівзахисника "Динамо" Миколи МорозюкаІрина Морозюк – розповіла, чому її чоловік залишив київський клуб.

"Хто Колю "зачохлив"? Хацкевич? Ні, я маю іншу думку. Я вважаю, що його частково сплавили. Коля багато разів допомагав робити гру, але були у нього і помилки. У всіх бувають помилки. Але на його помилки все реагували максимально упереджено. Одна помилка – і його відразу знищують. Десять плюсів не помічають, а один мінус – так", – зазначила Ірина Морозюк в програмі "Міля Шоу" на Youtube.

Микола та Ірина Морозюк

Микола та Ірина Морозюк

kp.ua

Новини
Морозюку через історію з ширінкою довелося з'ясовувати відносини з "Динамо"

Нагадаємо, 31-річний Микола Морозюк є вихованцем "Динамо" і навіть деякий час був його капітаном. У січні 2019 року він перебрався в турецький "Різеспор" як вільний агент.

Як повідомляв OBOZREVATEL, дружина Сергія Реброва розкрила нову частину життя екстренера "Динамо".

Найкрасивіші дівчата у нас в Instagram!

Автор
Юрій Трохимчук
Особи
Ірина Морозюк Микола Морозюк
Тег
ФК Динамо Київ
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
13
21
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги