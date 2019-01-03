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Хацкевича визнали одним з кращих тренерів світу

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Наставник київського "Динамо" Олександр Хацкевич увійшов до топ-50 кращих тренерів світу за версією Football World Rankings. Білоруський фахівець зайняв 44-е місце в рейтингу.

За цим показником Хацкевич обійшов наставника принципового суперника киян – донецького "Шахтаря". Португалець Паулу Фонсека в рейтингу став лише 53-м, повідомляє Динамо від Шурика.

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Олександр Хацкевич

Олександр Хацкевич

ФК Динамо Київ

Кращим тренером на думку Football World Rankings є наставник каталонської "Барселони" Ернесто Вальверде. За один сезон іспанський фахівець допоміг "синьо-гранатовим" виграти три внутрішніх трофеї – золоті медалі Ла Ліги, кубок і суперкубок країни.

Легендарний Зінедін Зідан, який привів "Реал" до трьох поспіль перемог у найпрестижнішому клубному європейському турнірі – Лізі чемпіонів, замкнув десятку кращих тренерів світу.

Хацкевича визнали одним з кращих тренерів світу

Як повідомляв OBOZREVATEL, головний тренер київського "Динамо" Олександр Хацкевич продовжить роботу з командою навіть у разі вильоту від грецького "Олімпіакоса" в 1/16 фіналу Ліги Європи. Перший весняний єврокубковий матч кияни проведуть 14 лютого на виїзді, а через тиждень візьмуть суперника на НСК "Олімпійський".

Особи
Олександр ХацкевичПаулу ФонсекаЕрнесто ВальвердеЗінедін Зідан
Теги
ФК Динамо КиївФК Шахтар
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