Хацкевич розсекретив деталі трансферу суперталанта "Динамо"

Днями "Динамо" підписало 18-річного нападника Владислава Супрягу, що викликало чималий ажіотаж. Напередодні домашнього матчу кваліфікації Ліги чемпіонів проти чеської "Славії" кияни представили новачка, і головний тренер киян Олександр Хацкевич розповів про перехід Супряги до Києва.

"Трансферу Супряги приділяється досить багато уваги в ЗМІ, але не тільки тому, що він перейшов у "Динамо". Протягом того часу, що я працюю в "Динамо", ми давно спостерігаємо за ним. Його рівень виступів у збірній України на юнацькому Євро говорить, що у нього велике майбутнє. У нього маса гарних якостей, він грамотний і розумний хлопець. Тепер головне - розкрити та примножити ці гарні якості. Головне, щоб він був корисний "Динамо". А наші традиції він знає, Влад сюди прагнув і потрапив", - говорить Хацкевич.

Незважаючи на жвавий інтерес навколо Супряги, сам футболіст поки не працює з першою командою.

"У Влада зараз мікропошкодження - він працює за індивідуальною програмою з нашим тренером із фіз. підготовки. Здоров'я футболістів у нас на першому місці. Щойно Владислав буде готовий, ми неодмінно використаємо його на тренуваннях та іграх", - доповнив тренер.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, трансфер Супряги в "Динамо" з першолігового "Дніпро-1" став рекордним.

"Динамо" і "Славія" зіграють у Києві у вівторок, 14 серпня, в рамках матчу-відповіді 3-го туру кваліфікації Ліги чемпіонів (початок зустрічі - 19:30).