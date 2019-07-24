Хачеріді, який показав росіянам прапор України, вигнали з клубу

Колишній футболіст київського "Динамо" Євген Хачеріді залишив ПАОК і отримав статус вільного агента.

Як пише портал sportime.gr, Федерація футболу Греції схвалила розрив контракту українця з клубом.

Хачеріді приєднався до клубу перед стартом минулого сезону, провів в чемпіонаті Греції 3 матчі.

Відзначимо, що чинна угода Хачеріді з ПАОКом було розраховано до літа 2021 року. Всього Євген провів у різних турнірах 11 матчів, не відзначившись при цьому результативними діями.

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Український захисник запам'ятався тим, що під час матчу Ліги чемпіонів в Москві продемонстрував російським уболівальникам щитки з символікою України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Динамо" може повернути 31-річного Євгена. Після закінчення сезону гравець самостійно приступив до тренувань в одному зі спортивних залів Києва і весь цей час знаходився в пошуках нового клубу.

Також повідомляється, що одним з претендентів на Хачеріді був донецький "Шахтар".

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