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18 квітня • оновлено в 23:14
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Хачеріді отримав червону картку в матчі Вітебськ - Динамо Брест чемпіонату Білорусі

2.5т
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Український футболіст "Динамо" Брест Євген Хачеріді отримав пряму червону картку в матчі 5-го туру чемпіонату Білорусі проти "Вітебська".

На 85-й хвилині 32-річний гравець збірної України в своєму третьому поєдинку за білоруський клуб нишком ударив суперника п'ятою. Рефері вилучив захисника і призначив пенальті, який став в грі переможним - 1:0.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Мілевський розповів, що український захисник команди Євген Хачеріді кілька разів мав проблеми зі здоров'ям, тому поки на поле не виходив.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
чемпіонат Білорусі
Особа
Євген Хачеріді
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Сташинский Богдан
Сташинский Богдан
суть хо хла-исподтишка
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