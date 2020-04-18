Український футболіст "Динамо" Брест Євген Хачеріді отримав пряму червону картку в матчі 5-го туру чемпіонату Білорусі проти "Вітебська".

На 85-й хвилині 32-річний гравець збірної України в своєму третьому поєдинку за білоруський клуб нишком ударив суперника п'ятою. Рефері вилучив захисника і призначив пенальті, який став в грі переможним - 1:0.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Мілевський розповів, що український захисник команди Євген Хачеріді кілька разів мав проблеми зі здоров'ям, тому поки на поле не виходив.

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