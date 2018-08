Топ провокацій Росії в спорті: чому в РФ не мають права гнобити Хачеріді

Для українців 3-й раунд відбору Ліги чемпіонів завершився подвійно приємно - "Динамо" пройшло "Славію", а грецький ПАОК з двома українськими гравцями в складі здолав московський "Спартак".

При цьому протистояння греків і росіян, як і очікувалося, не минуло безшумно. Після матчу футболісти ПАОКа вирушили до трибун подякувати своїм уболівальникам, і їм дісталося словесно й від російських фанатів. В першу чергу - українцю Євгену Хачеріді, який раніше всю кар'єру провів в київському "Динамо".

Хачеріді ж довго не думав - гравець приспустив одну гетру і, дивлячись на трибуни, вказав пальцем на свої щитки. Щитки синьо-жовтого кольору.

Один маленький жест, але буквально національний вибух емоцій. В Україні Хачеріді - герой, який нагадав про силу українців прямо в "лігві" ворога. У Росії ж на футболіста накинулися - мовляв, провокація і хуліганство чистої води.

Але кому, як не росіянам, знати та розповідати про прояви національної символіки, провокації та подібні політичні фокуси на міжнародних спортивних подіях. Тут, як то кажуть, "будь-кому все покажуть і розкажуть". OBOZREVATEL згадує найрезонансніші випадки.

Вирішив показати Леніну Олімпіаду

З свіженького в даному випадку - зима 2018 і багатостраждальна для Росії зимова Олімпіада. У Пхенчхан Росію як країну не пустили через дискваліфікацію, а окремі спортсмени в деяких видах спорту виступали як "олімпійські атлети з Росії", але без російського прапора і всяких розпізнавальних знаків своєї країни.

Втім, окремі ентузіасти в прагненні підтримати Росію вирішили "переступити" систему. Один з уболівальників росіян прийшов на стадіон, де проходили лижні гонки, з червоним прапором "Всесоюзної ленінської комуністичної спілки молоді" із зображенням Володимира Леніна. Цікаво, що коли хлопця попросили прибрати таку річ, він почав обурювався - мовляв, "це прапор Росії не можна, а такий - можна"...

В результаті вболівальника так і не переконали прибрати прапор, і шанувальника Леніна разом з його товаришами довелося проводити зі стадіону.

Нагадав Туреччині, хто самий ввічливий президент

Одна з найгучніших витівок за останні роки - футболка гравця московського "Локомотива" Дмитра Тарасова з зображенням Путіна. Гравець продемонстрував її трибунам і всьому світу після того, як матч закінчився, і Тарасов прямо на полі зняв ігрову форму.

І добре б, справа сталося в Росії, де в плані міжнародних відносин це означає рівно нічого. Але Тарасов вирішив "відзначитися" після матчу з турецьким (!) "Фенербахче", який проходив у Туреччині (!) під час турецько-російського конфлікту (!!!). Можна сказати, в розпал напруги російсько-турецьких відносин Тарасов барвисто і прямолінійно махну у турків вдома обличчям Путіна. "Самий ввічливий президент" - говорили літери на футболці під зображенням Путіна у військовій формі.

Нагадали про себе в Греції

Повертаючись до ПАОКа та Хачеріді в Москві - цей випадок був уже наслідком певного ланцюжка, а не одиничною та первинною "акцією" самого українця. Ще напередодні першого матчу в Греції виник невеликий скандал - на російських журналістів напали грецькі фанати. У Росії це викликало обурення і багато звинувачень, але через деякий час греки просвітили ситуацію - за їхніми словами, сутичка сталася через провокаційний жест одного з російських представників ЗМІ в сторону фанатів.

На жаль для греків, візуальних доказів цієї провокації у них немає, є тільки власна інформація і слова очевидців. Але не вірити прес-службі ПАОКа (яка розслідувала епізод) немає приводу. У більшості випадків іноземні журналісти під час гостьових матчів заходять на стадіон окремо, і якщо перетинаються з фанатами, то лише через огорожу та охорону. У цей час самі місцеві вболівальники навіть не підозрюють, що десь в стороні на футбол йдуть іноземні ЗМІ, і звернути увагу (а також створити конфліктну ситуацію) місцевих фанів реально може тільки провокація з боку приїжджих журналістів...

"Ходять в гості" з іноземних стадіонів

Бажання нагадати про Росію настільки велике, що провокаційна демонстрація російської символіки трапляється навіть без формальної участі росіян. Звичайно, "ласим" для такої витівки був матч київського "Динамо" в Румунії проти місцевої "Стяуа" в грудні 2014-го. Російський триколор з'явився в секторі румунських ультрас Star Ultras і провисів там весь матч.

Ну і, звичайно ж, ніде так не підтримують Росію без її участі, як у дружній для росіян Сербії. Фактично в кожному сезоні в різних видах спорту на сербських трибунах з'являється символіка Росії в різних кількостях. А на матчі збірної проти Албанії (Сербія - Албанія - ще те протистояння) серби вивісили на банерах внизу трибуни не тільки прапор...

Бокс, хокей - пропаганда Росії та Путіна накрила весь спорт

Футбол - наймасовіший вид спорту на планеті, але за популярністю часом підтягуються (а то і перевершують футбол) й інші види спорту. Через це російська пропаганда не шкодує й інших спортсменів.

Наприклад, в одному з поєдинків WBSS (Всесвітньої боксерської супер серії, яку нещодавно виграв Олександр Усик) також не обійшлося без "прославлення Володимира Володимировича". Добре відомий нам Мурат Гассієв (суперник Усика в фіналі WBSS) після півфінального бою турніру швидко одягнувся в футболку з зображенням Путіна. Так, подія відбувалася в Сочі, але мала виключно міжнародний характер для Росії (не можна сказати, що саме росіяни організовували та проводили бій). Але WBSS на жест Гассієва промовчала.

Відомий російський хокеїст Олександр Овечкін, який більшу частину кар'єри провів у США, пішов ще далі - однієї футболки виявилося мало, і Овечкін вирішив запустити громадський рух "Putin Team". Однак, з огляду на постійні симпатії Овечкіна Путіну протягом всієї кар'єри хокеїста, тут дивуватися нема чому...

Russian Alexander Ovechkin creates the Putin Team - to show "a strong and united Russia"



Caricature @Sergey_Elkin :)) pic.twitter.com/LcNKc6w0W1