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7 жовтня • оновлено в 18:13
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Гвардіола не випустив Зінченка в старті і зганьбився в АПЛ

10.2т Читати матеріал російською

Український футболить "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко не потрапив до стартового складу на матч восьмого туру чемпіонату Англії в Прем'єр-ліги проти "Вулверхемптона".

Гвардіола не випустив Зінченка в старті і зганьбився в АПЛ

Замість гравця збірної України на позиції лівого захисника вийшов Жоау Канселье.

Зустріч 2-й і 11-й команд АПЛ завершилася з рахунком 0:2. "Городяни" володіли перевагою, контролювали м'яч, але на останніх хвилинах пропустили дві гострі контратаки.

"Ми добре почали і хотіли бути терплячими, бо знали, наскільки добре вони обороняються. Ми двічі дозволили їм вибігти в контратаки, почали трохи нервувати. Крім того, ми були не дуже хороші в створенні моментів. У нас були проблеми з контратаками. Це був поганий день для нас", - прокоментував результат Пеп Гвардіола.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, 29 вересня Олександр Зінченко отримав порцію критики після матчу 7-го туру чемпіонату Англії в Прем'єр-лізі проти "Евертона".

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Тема
Чемпіонат Англії
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Олександр Зінченко Пеп Гвардіола
Місце
Англія
Тег
ФК Манчестер Сіті
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