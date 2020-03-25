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25 березня • оновлено в 16:06
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Григорій Суркіс дав пораду, як боротися з коронавірусом

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Багаторічний віце-президент Європейського футбольного союзу (УЄФА) і почесний член організації Григорій Суркіс закликав українців до фізичної активності під час пандемії коронавіруса.

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Почесний президент Федерації футболу України (ФФУ, нині – УАФ) таким чином відреагував на публікації в деяких ЗМІ про його стан на тлі епідіміі. Видання "Футбольний клуб" також опублікувало відеозвернення Суркіса-старшого.

"Я щиро зворушений увагою деяких ЗМІ, які раптом занепокоїлися станом мого здоров'я. Але для ажіотажу немає жодного приводу. Я кручу педалі в спортзалі і всім раджу робити те ж саме. Тоді жоден вірус вас не наздожене. Доброго здоров'я, дорогі співвітчизники, всі доброзичливці і недоброзичливці", – заявив ексголова українського футболу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, УЄФА прийняв рішення про перенесення Євро-2020 на майбутній рік через коронавірус. Крім того, відкладено фінали Ліги чемпіонів і Ліги Європи.

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Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Тема
ФФУ
Особа
Григорій Суркіс
Теги
УЄФА ФК Динамо Київ
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