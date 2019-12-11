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11 грудня • оновлено в 15:29
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Гравці "Ліона" ледь не побилися з уболівальниками після виходу до плейоф Ліги чемпіонів

1.4т
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Після фінального свистка в матчі Ліги чемпіонів між "Ліоном" і "Лейпцигом" гравці французької команди зчепилися зі своїми фанатами через банер на адресу одного з футболістів.

Нападаник французів Мемфіс Депай побачив у руках одного з уболівальників, що спустилися з трибун, банер із зображенням осла та закликом на адресу захисника "Ліона" Марсело покинути команду. Голландець був вкрай обурений ситуацією, що виникла, і підбіг до фанатів, щоб висловити своє невдоволення. До нього приєдналися й інші футболісти команди, що призвело до невеликої сутички.

"Ліон" проти уболівальників

"Ліон" проти уболівальників

The Sun

"Ліон" зумів переломити перебіг зустрічі з німецьким клубом, відігравшись з рахунку 0:2 після першого тайму – 2:2. Це дозволило французам вийти до плейоф турніру з другого місця в групі.

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Ліга чемпіонів
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Франція Ліон
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ФК Олімпік Ліон
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