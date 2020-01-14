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14 січня • оновлено в 18:10
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Гравці "Карпат" готують бойкот тренувань: названа причина

1.4т
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Футболісти і тренерський штаб "Карпат" відмовляються летіти на турецькі збори команди через заборгованість по зарплаті, яка складає три місяці.

Як повідомляє агентство Footboom, гравці та тренери клубу вимагають погасити двомісячну заборгованість перед колективом. Вони заявили, що в іншому випадку не братимуть участь у тренуваннях і не будуть готуватися до весняної частини сезону в Туреччині. Керівництво "Карпат" готове виплатити зарплату лише за один місяць. Крім того, не всі іноземні футболісти повернулися в розташування команди після відпустки.

"Карпати" в матчі проти "Львова"

"Карпати" в матчі проти "Львова"

Львівський портал

Варто зазначити, що львівський клуб ще не оплатив переліт, проживання та харчування, тому успішність організації зборів залишається під питанням.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, "Карпати" пригрозили місцевій владі припинити існування через проблеми з фінансуванням.

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Тема
Прем'єр-ліга України
Тег
ФК Карпати
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