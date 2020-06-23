Гравець "Зорі" відмовився переходити в "Шахтар" через любов до "Динамо"

Лівий захисник луганської "Зорі" Богдан Михайличенко відмовився від переходу в "Шахтар" через особливу любов до київського "Динамо".

Як повідомив ведучий програми "ТаТоТаке" на однойменному YouTube-каналі Михайло Співаковський, "гірники" цікавилися Михайличенком, однак футболіст відмовився вести переговори з "Шахтарем", оскільки не захотів переходити в команду, яка є історичним суперником свого рідного клубу – "Динамо".

Відзначимо, що захисник належав киянам із 2013 по 2019 рік. За цей час він провів два матчі за дорослу команду і десять раз виходив на поле у складі "Динамо" в Юнацькій лізі УЄФА.

Влітку 2019 року Михайличенко на постійній основі перейшов у "Зорю", за яку раніше виступав на правах оренди. У нинішньому сезоні він взяв участь у 24 поєдинках команди в УПЛ, забивши три голи і віддавши чотири результативні передачі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, арбітра недавнього матчу української Прем'єр-ліги між "Зорею" та "Динамо" Миколу Балакіна відсторонили від суддівства.