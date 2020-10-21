Гравець 'Шахтаря', який дебютував у ЛЧ, розповів про 'мандражик' у матчі з 'Реалом'

Захисник "Шахтаря" Віктор Корнієнко, який уперше брав участь у матчі Ліги чемпіонів, зізнався, що відчував хвилювання перед зустріччю.

Корнієнко вважає, що "вершкові" вийшли на поле стадіону в Мадриді з недооцінкою.

"Це початок ЛЧ. Було хвилювання. У першому таймі показали свою гру, забили три прекрасних голи. У першому таймі зробили гру. Я дуже сильно налаштовувався. Дебют – переживав. Хотів добре зіграти. Перенервував. Тієї миті, коли швидко пропустили два голи, потрібно було сконцентруватися, мандражик з'явився. Але ми витримали", – цитує Корнієнка tribuna.com з посиланням на телеканал" Футбол ".

Як повідомляв OBOZREVATEL, зустріч 1-го туру ЛЧ "Реал" – "Шахтар" сенсаційно завершився з рахунком 2:3. Водночас до перерви "гірники" забили три м'ячі.