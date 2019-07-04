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У Бельгії повідомили про трансфер футболіста збірної України

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Захисник донецького "Шахтаря" і збірної України Едуард Соболь продовжить кар'єру в Бельгії. Український футболіст на правах оренди перейшов у "Брюгге".

Як повідомляє офіційний сайт бельгійського клубу, угода підписана на один рік. Варто відзначити, що в минулому сезоні "Брюгге" зайняв 2-е місце в чемпіонаті Бельгії і в майбутньому сезоні сподівається поборотися за чемпіонство.

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Відзначимо, що прихід Соболя бельгійський клуб відзначив спеціальним банером і хештегом в Twitter з українським привітанням: "Вітаємо, Едуард".

У сезоні-2018/2019 Соболь грав в оренді у складі чеського "Яблонця", до цього грав також за чеську "Славію" і за українські "Металіст", "Зорю", донецький "Металург".

Як повідомляв OBOZREVATEL, клуб Ліги чемпіонів відмовився від зірки збірної України.

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Тема
Трансфери
Особа
Едуард Соболь
Місце
БельгіяБрюгге
Тег
ФК Брюгге
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