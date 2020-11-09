Гравець "Шахтаря" отримав серйозну травму в епізоді з вилученням капітана "Динамо"

Михайло Морозов
Михайло Морозов
Футбол
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Віктор Корнієнко

Директор департаменту медицини "Шахтаря" Дмитро Скібінський заявив, що лівий захисник "гірників" Віктор Корнієнко пропустить від чотирьох до шести тижнів після підкату у виконанні капітана "Динамо" Сергія Сидорчука.

У футболіста було виявлено розрив латеральних зв'язок гомілкостопу. Йому пощастило, що вдалося уникнути операції.

"Корнієнко отримав травму в кінці першого тайму в результаті фолу Сергія Сидорчука. Сьогодні ми провели медичний огляд: виявлено розрив латеральних зв'язок гомілкостопу з частковим пошкодженням міжберцового синдесмозу. У цьому випадку футболіст був на порозі оперативного лікування. Це серйозна травма. Лікування та реабілітація Корнієнка за попередніми оцінками займе від 4 до 6 тижнів", – цитує слова Скібінського офіційний сайт "гірників".

Це означає, що Корнієнко пропустить листопадові матчі збірної України, куди його було вперше викликано, а також усі поєдинки свого клубу в українській Прем'єр-лізі та Лізі чемпіонів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ексарбітр ФІФА Мирослав Ступар дав свою оцінку епізоду з вилученням Сергія Сидорчука, яке багато в чому вплинуло на результат матчу між "Динамо" і "Шахтарем".

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