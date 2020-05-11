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11 травня • оновлено в 19:53
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Готові скасувати: УЄФА розробив план проведення Ліги чемпіонів

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Європейський футбольний союз (УЄФА) розглядає можливість скасування кваліфікаційних матчів до Ліги чемпіонів і Ліги Європи нового сезону.

Це станеться в тому випадку, якщо кількість випадків зараження коронавірусом в Європі не піде на спад, інформує видання The Times.

За даними джерела, зараз УЄФА активно працює над версткою календаря єврокубків сезону 2020/2021. Вже точно відомо, що два головних міжнародних клубних турніри візьмуть свій старт не раніше 20 жовтня. Розглядається можливість проведення відбіркових раундів, що складаються з одного матчу, а не двох.

Готові скасувати: УЄФА розробив план проведення Ліги чемпіонів

Крім того, можливий варіант, за якого буде проведена лише одна кваліфікація Ліги чемпіонів. У ній візьмуть участь 12 чемпіонів країн з найвищим рейтингом у таблиці коефіцієнтів, чиї представники не проб'ються в турнір напряму.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ЗМІ опублікували можливий календар завершення сезону в Прем'єр-лізі України.

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Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Тема
Ліга чемпіонів
Тег
УЄФА
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