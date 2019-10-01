Головна Новини
1 жовтня • оновлено в 14:45
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Новини футболу

"Готова заміна!" ЗМІ назвали ім'я наступника Шевченка у збірній України

23.6т Читати матеріал російською

Головний редактор тижневика "Футбол" Артем Франков прокоментував інформацію про можливе призначення головного тренера збірної України Андрія Шевченка на посаду наставника "Мілана".

"Тут не все так просто, і мова не зовсім про одну людину й дві команди. По-перше, зазначу, що якщо Шеві і йти, то винятково з більшою частиною свого штабу. Мені здається, одна з головних бід численних наставників "Мілана" в тому, що у них вже немає помічника Мауро Тассотті, який пропрацював у клубі півтора десятка років і "покрив" всю еру Берслусконі як гравець і тренер. Без Тассотті й Мальдери ніякого переходу Шеви, ІМХО, навіть у царині фантастики не існує. Це найбільше досягнення Андрія — створення власної тренерської команди", — вважає Франков.

Андрій Шевченко

Андрій Шевченко

У своєму Telegram-каналі він перерахував й інші чинники, які впливають на ситуацію з можливим призначенням.

"По-друге, звичайно, "Мілан" більш грошове й гучне, засвічене місце, але з точки зору кар'єри — не факт, ой не факт. Особливо, маючи перед собою Євро-2020. По-третє, нормальний тренер завжди мріє про серйозний клуб, тому що робота в збірній — не більш ніж ерзац справжньої тренерської справи. Може, офіційно це визнають не всі, але знають і пам'ятають усі до єдиного. По-четверте, шанс на "Мілан" у Шеви ще буде — якщо, звичайно, участь в Євро не обернеться черговою катастрофою збірної України (в принципі, зараз я дивлюся на це набагато оптимистичніше, ніж у 2016-му). Зверніть увагу на цей пункт. Справа не тільки й не стільки в Україні — чехарда в "Мілані" нікуди не дінеться, і черговий виток "колеса Сансари" все одно призведе до вибору на користь Шевченка. Андрію, почекай, сидячи на березі!" — зазначив журналіст.

Новини
ЗМІ дізналися про нову роботу Шевченка: спортивні підсумки 30 вересня

Також Артем Франков назвав найімовірнішого, на його погляд, кандидата на роль наступника Шевченка в збірній України.

"У ФФУ є готова заміна Шеві — Мирон Маркевич, який у самому соку і поневіряється бозна чим із ветеранами й "Агробізнесом". Богданичу через деякі причини не світить жоден наш клуб, і перша збірна бачиться єдиним варіантом ще попрацювати, може, навіть вивести кар'єру на пік (сам він про це мріє і ніколи не приховував). Інше питання, наскільки Маркевич виявиться ефективним в цій іпостасі, але народ сприйме його прихід на ура, поза будь-якими сумнівами. Крім того, дуже багато хто сприйме такий розклад як оптимальний!" — додав журналіст.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше італійські ЗМІ назвали наставника "синьо-жовтих" Андрія Шевченка одним із реальних претендентів на пост головного тренера "Мілана".

В нашому Telegram ти дізнаєшся першим, коли Ломаченко стане абсолютним чемпіоном світу!

Особи
Андрій Шевченко Мирон Маркевич Артем Франков
Теги
Збірна України з футболу ФК Мілан
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
5
5
Смішно
14
Цікаво
3
Сумно
4
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кризский Игорь
Кризский Игорь
Пускай Шева закончит полностью цикл со сборной, вклячая Евро 2020, а потом сам лпределят Милан или не Милан.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / думки

ads pixel