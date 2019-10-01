"Готова заміна!" ЗМІ назвали ім'я наступника Шевченка у збірній України

Головний редактор тижневика "Футбол" Артем Франков прокоментував інформацію про можливе призначення головного тренера збірної України Андрія Шевченка на посаду наставника "Мілана".

"Тут не все так просто, і мова не зовсім про одну людину й дві команди. По-перше, зазначу, що якщо Шеві і йти, то винятково з більшою частиною свого штабу. Мені здається, одна з головних бід численних наставників "Мілана" в тому, що у них вже немає помічника Мауро Тассотті, який пропрацював у клубі півтора десятка років і "покрив" всю еру Берслусконі як гравець і тренер. Без Тассотті й Мальдери ніякого переходу Шеви, ІМХО, навіть у царині фантастики не існує. Це найбільше досягнення Андрія — створення власної тренерської команди", — вважає Франков.

Андрій Шевченко

У своєму Telegram-каналі він перерахував й інші чинники, які впливають на ситуацію з можливим призначенням.

"По-друге, звичайно, "Мілан" більш грошове й гучне, засвічене місце, але з точки зору кар'єри — не факт, ой не факт. Особливо, маючи перед собою Євро-2020. По-третє, нормальний тренер завжди мріє про серйозний клуб, тому що робота в збірній — не більш ніж ерзац справжньої тренерської справи. Може, офіційно це визнають не всі, але знають і пам'ятають усі до єдиного. По-четверте, шанс на "Мілан" у Шеви ще буде — якщо, звичайно, участь в Євро не обернеться черговою катастрофою збірної України (в принципі, зараз я дивлюся на це набагато оптимистичніше, ніж у 2016-му). Зверніть увагу на цей пункт. Справа не тільки й не стільки в Україні — чехарда в "Мілані" нікуди не дінеться, і черговий виток "колеса Сансари" все одно призведе до вибору на користь Шевченка. Андрію, почекай, сидячи на березі!" — зазначив журналіст.

Також Артем Франков назвав найімовірнішого, на його погляд, кандидата на роль наступника Шевченка в збірній України.

"У ФФУ є готова заміна Шеві — Мирон Маркевич, який у самому соку і поневіряється бозна чим із ветеранами й "Агробізнесом". Богданичу через деякі причини не світить жоден наш клуб, і перша збірна бачиться єдиним варіантом ще попрацювати, може, навіть вивести кар'єру на пік (сам він про це мріє і ніколи не приховував). Інше питання, наскільки Маркевич виявиться ефективним в цій іпостасі, але народ сприйме його прихід на ура, поза будь-якими сумнівами. Крім того, дуже багато хто сприйме такий розклад як оптимальний!" — додав журналіст.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше італійські ЗМІ назвали наставника "синьо-жовтих" Андрія Шевченка одним із реальних претендентів на пост головного тренера "Мілана".

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