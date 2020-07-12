Головного тренера "Спартака" безглуздо розвели на велику суму шахраї

Шахраї розвели головного тренера "Спартака" Доменіко Тедеско майже на 250 000 рублів (трохи більше $ 3500). Зловмисник представився співробітником клубу, який знаходився в цей момент практично в сусідньому номері, повідомляє Baza.

Перед гостьовою грою РПЛ проти "Сочі" Тедеско в сочинський "Редіссон" прийшла смс з питанням "чи в готелі він зараз".

Номер телефону був тренеру не знайомий, але на аватарцi було фото співробітника клубу, тому Доменіко вирішив відповісти. Зав'язалася розмова і незабаром німецький фахівець переказав кошти "на термінове лікування родича". Після перекладу з'ясувалося, що ніхто із співробітників грошей у Тедескі не просив.

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