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Головного тренера "Спартака" безглуздо розвели на велику суму шахраї

Максим Богданов
Максим Богданов
Футбол
2,5 т.
Доменіко Тедеско

Доменіко Тедеско позбувся великої суми через шахраїв.

Шахраї розвели головного тренера "Спартака" Доменіко Тедеско майже на 250 000 рублів (трохи більше $ 3500). Зловмисник представився співробітником клубу, який знаходився в цей момент практично в сусідньому номері, повідомляє Baza.

Перед гостьовою грою РПЛ проти "Сочі" Тедеско в сочинський "Редіссон" прийшла смс з питанням "чи в готелі він зараз".

Номер телефону був тренеру не знайомий, але на аватарцi було фото співробітника клубу, тому Доменіко вирішив відповісти. Зав'язалася розмова і незабаром німецький фахівець переказав кошти "на термінове лікування родича". Після перекладу з'ясувалося, що ніхто із співробітників грошей у Тедескі не просив.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше воротар "Спартака" Олександр Максименко висміяв росіян, які піддаються паніці, пов'язаної з коронавірусом.

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