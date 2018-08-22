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"Динамо" - "Аякс": головні інтриги протистояння Ліги чемпіонів

1.2тЧитати новину російською

Для "Динамо" Олександра Хацкевича в деякій мірі настав "День Х" - ​​його команда, яку він очолює вже рік (з літа 2017 го), в кроці від Ліги чемпіонів. Однак для повного щастя треба пройти голландський "Аякс".

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Кияни почнуть дуель плей-офф кваліфікації ЛЧ в Амстердамі, де динамівцям доведеться дуже "не солодко". OBOZREVATEL відшукав головні інтригуючі моменти протистояння "Динамо" та "Аякса", які можуть стати ключовими для "Біло-синіх" на шляху до Ліги чемпіонів.

Чи дозріло "Динамо" Хацкевича для Ліги чемпіонів?

Мабуть, найбільш актуальне питання на тлі всіх ігрових моментів. Хацкевич працює в Києві трохи більше року, і на початку цього сезону (та й в кінці минулого) показав, що його "Динамо" - бойова і граюча команда. "Біло-сині" вже успішно кинули виклик "Шахтарю", чітко добувають результат і пройшли один етап кваліфікації ЛЧ.

Але в рамках головного єврокубка це поки що більше локальні досягнення. "Динамо" Хацкевича ще досить молоде в багатьох сенсах цього слова, і Ліга чемпіонів може і не скоритися киянам в нинішньому їх стані. Напружена ситуація з центральними захисниками (яких у "Динамо" зараз залишиться тільки двоє в разі продажу Кадара), дефіцит флангових гравців атаки, повна відсутність альтернативи Бесєдіну і коротка лава запасних - з такими труднощами важко розраховувати увійти в ЛЧ.

Наш прогноз. Звичайно, "Динамо" не буде хлопчиками для биття в матчах з "Аяксом". У киян вистачає козирів і "лазівок" в труднощах суперника, щоб зіграти на рівних. Але вищевказані моменти і недосвідченість нинішніх важливих гравців (Бурда, Шепелєв, Циганков, Бесєдін) роблять шанси киян на групу ЛЧ не настільки кращими.

Чи не обернеться високий пресинг "Динамо" проти самих киян?

У цьому сезоні "Біло-сині" в кожному матчі демонструють свою улюблену зброю - активний пресинг, часто змушуючи суперника втрачати м'яч. Присутність такого форварда як Бесєдін дозволяє буквально душити захист і воротаря пресингом, і чим це може закінчитися, можна запитати у "Шахтаря" і Андрія Пятова.

Але у випадку з "Аяксом" ця зброя може обернутися і проти самого "Динамо". Голландці володіють відмінною протиотрутою проти пресингу - вони добре зіграні та виходять з захисту комбінаціями в 3-4 дотики, а їх центрбеки віддають відмінні передачі через все поле. Амстердамці можуть спеціально виманювати киян на себе, щоб почекати момент і різко віддати дальній пас за спини.

Наш прогноз. Цього разу "Динамо" зменшить пресинг, тиснути на захисників буде тільки Бесєдін та хтось з атакуючих хавов. Кияни напевно зіграють більш закрито, ніж зазвичай, в прагненні здобути позитивний результат в гостях. Хоча в окремих моментах "Біло-синім" ніяк не варто забувати про високий пресинг, щоб "витиснути" помилку суперника.

Чи втримають Кадар і Бурда зоряного Хунтелаара?

Відомий форвард після багаторічної кар'єри в Європі повернувся додому, і зараз допомагає новій команді "Аякса" повернути колишню славу. Після повернення в Амстердам Клаас-Ян Хунтелаар забив 17 голів в 14-ти різних матчах (зіграв 38), і в 13-ти з них "Аякс" виграв.

Клаас-Ян Хунтелаар

У свої 35 Хунтелаар залишається грізною силою на євроарені, і для центрбеків "Динамо" це буде новий іспит. Проти подібного форварда в такій команді зв'язка Бурда-Кадар ще не грала, і може виявитися не готова індивідуально повністю опікати голландця. Хунтелаар відмінно грає з атакуючими хавбеками в один дотик і швидко відкривається під передачі на хід, намагаючись втекти тет-а-тет з голкіпером. Для габаритних Бурди з Кадаром це може стати великою проблемою.

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Наш прогноз. Напевно за Хунтелааром в першу чергу буде наглядати більш досвідчений Кадар, тоді як Бурда займеться спільною безпекою в штрафній і підстраховуванням. Також в цьому протистоянні важливо, як центральні півзахисники закриють своїх опонентів в середині поля, щоб позбавити Хунтелаара відмінних передач з глибини (особливо від Хакіма Зієха - у цього центрбека точність передач часто досягає 90 відсотків). В такому випадку манера гри голландського ветерана явно "потьмяніє" і суттєво допоможе центрбекам "Динамо".

Чи впорається динамівська молодь з тиском голландських трибун?

У Голландії є місця, де фанатська аудиторія і жорсткіше (наприклад, роттердамський "котел" - стадіон "Де Кюйп" "Фейєноорда"), але в Амстердамі також тримають марку. Стадіон "Аякса" вміщує 53 тис. глядачів, і на двох домашніх матчах амстердамців (проти "Стандарту" в ЛЧ і "Хераклеса" в чемпіонаті) на трибунах було більше 51 тис. глядачів!

Для молодих футболістів "Динамо" це може стати справжнім випробуванням на психологічність стійкість. У відповідальні моменти тиск трибун також позначається на концентрації футболістів, тому на майбутній матч в Амстердамі киянам потрібно налаштуватися по максимуму.

Наш прогноз. Трибуни свою справу зроблять і допоможуть "Аяксу" мінімум не програти (що команда на своєму полі успішно робить з грудня 2017 го!).

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Автор
Максим СухенкоМаксим Сухенко
Тема
Ліга чемпіонів
Особи
Олександр ХацкевичВіктор ЦиганковТамаш КадарВолодимир ШепелєвАртем Бесєдін
Місце
НідерландиАмстердам
Об'єкти
ФК Динамо КиївФК АяксФК ШахтарФейеноорд
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