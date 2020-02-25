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25 лютого • оновлено в 16:27
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Голкіпер перехитрив сам себе та став автором безглуздого автоголу

1.2т
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Голкіпер парагвайського клубу "Хенераль Діас" Густаво Сердан підвів своїх партнерів в матчі 6-го туру чемпіонату Парагваю проти клубу "Гуареньї", забивши сам собі у неймовірний спосіб.

Про це повідомляє Tigo Sports.

Густаво Сердан

Густаво Сердан

facebook.com/gustavo.serdan

На 16-й хвилині горе-воротар отримав пас від свого захисника, але вирішив не поспішати з виносом м'яча, а коли побачив, що наближається нападник суперника, спробував його обвести, перебуваючи при цьому безпосередньо біля лінії воріт. В результаті Сердан заплутався у своїх ногах і відправив м'яч у власні ворота, чим розвеселив уболівальників гостей та сильно засмутив фанатів свого клубу.

Матч завершився з рахунком 1:1 – під завісу першого тайму "Хенераль Діас" забив гол у відповідь, а в другому таймі жодній з команд не вдалося вирвати перемогу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше цікавий випадок трапився на чемпіонаті Саудівської Аравії: голкіпер однієї з команд на останніх хвилинах матчу зробив сейв, відбивши 11-метровий, а потім став героєм біля чужих воріт, ставши автором вирішального голу.

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Автор
Денис Карпов
Місце
Парагвай Луці
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фил филька
фил филька
вратарю еще и желтую за нырок влепить надо. споткнулся об мяч а потом пытаясь отмазаться изобразил падение)
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