Голкіпер парагвайського клубу "Хенераль Діас" Густаво Сердан підвів своїх партнерів в матчі 6-го туру чемпіонату Парагваю проти клубу "Гуареньї", забивши сам собі у неймовірний спосіб.

Про це повідомляє Tigo Sports.

Густаво Сердан facebook.com/gustavo.serdan

На 16-й хвилині горе-воротар отримав пас від свого захисника, але вирішив не поспішати з виносом м'яча, а коли побачив, що наближається нападник суперника, спробував його обвести, перебуваючи при цьому безпосередньо біля лінії воріт. В результаті Сердан заплутався у своїх ногах і відправив м'яч у власні ворота, чим розвеселив уболівальників гостей та сильно засмутив фанатів свого клубу.

SE TROPEZÓ

El portero de # GralDíaz, Gustavo Serdán, fue protagonista clave en el gol rival debido a un error cometido ante la presión de Santiago Salcedo . Fijate. pic.twitter.com/Vse4XhDRV5 - Tigo Sports (@TigoSportsPY) February 24, 2020

Матч завершився з рахунком 1:1 – під завісу першого тайму "Хенераль Діас" забив гол у відповідь, а в другому таймі жодній з команд не вдалося вирвати перемогу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше цікавий випадок трапився на чемпіонаті Саудівської Аравії: голкіпер однієї з команд на останніх хвилинах матчу зробив сейв, відбивши 11-метровий, а потім став героєм біля чужих воріт, ставши автором вирішального голу.

Підписуйся на наш Instagram! Отримуй лише найважливіше!