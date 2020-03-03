Гол туру! Циганков забив фантастичний м'яч в УПЛ

Лідер київського "Динамо" Віктор Циганков відзначився неймовірним ударом в матчі 21-го туру чемпіонату України з футболу в Прем'єр-лізі.

На 54-й хвилині поєдинку проти "Колоса" з Ковалівки 22-річний півзахисник збірної України зважився на удар з 22 метрів, який став для Євгена Волинця фатальним.

Хавбек "Динамо" настільки ювелірно закрутив м'яч у дальню дев'ятку, що у голкіпера не було ніяких шансів врятувати свою команду від голу.

OBOZREVATEL пропонує читачам помилуватися цим шедевром.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Циганков тільки 13 лютого повернувся в загальну групу після травми.

У серпні минулого року, після того, як "Динамо" не зуміло подолати 3-й раунд кваліфікації Ліги чемпіонів, поступившись бельгійському "Брюгге" (0:1, 3:3), столичні фанати жорстко обматюкали Циганкова.

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