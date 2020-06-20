Гол Мілевського дозволив "Динамо" переломити гру і здобути перемогу в Білорусі

Артем Мілевський святкує гол у ворота "Гордоеі" в 14-му турі чемпіонату Білорусі з футболу

Український футболіст "Динамо" Брест Артем Мілевський відзначився забитим голом в домашньому матчі 14-го туру чемпіонату Білорусі.

На 29-й хвилині гри проти "Городеi", програючи 0:1, екснападник збірної України відгукнувся на передачу з флангу і головою заштовхав м'яч у ворота.

Зустріч завершилася перемогою господарів з рахунком 3:1.

В основі "Динамо" Брест крім Мілевського вийшли українці Євген Хачеріді та Олександр Нойок.

Цей успіх дозволив "Динамо" набрати 25 очок і повернутися в топ-3 турнірній таблиці. На першому місці в чемпіонаті Білорусі йде БАТЕ, у якого 27 пунктів і матч в запасі.

Всього на рахунку Артема 4 голи і 4 передачи в 20 матчах сезону.

"Динамо" Брест - "Городея" 3:1

Голи: Мілевський, 29, Лаптєв, 66, Гордійчук, 71 - Архипов, 28

Динамо: Ігнатович - Печенін, Павловець, Хачеріді, Веретило - Нойок, Кисляк - Гордійчук (Садовський, 90 + 1), Мілевський (Юзепчук, 77), Биков - Лаптєв (Вітус, 86)

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Мілевський пояснив, що не приїжджає в розташування збірної України в якості гостя, оскільки боїться нарватися на головного тренера Андрія Шевченка.