Глава ФІФА пожартував над збірною Росії з футболу

Президент Міжнародної федерації футболу (ФІФА) Джанні Інфантіно пожартував над збірною Росії з футболу. Таку заяву глава ФІФА зробив, коментуючи негативні результати допінг-проб, взяті у гравців команди РФ на трьох останніх міжнародних турнірах.

"Підкреслю знову, що всі спроби перевірялися за межами Росії, ми тестуємо збірні Росії так само, як і Німеччини, і Італії. Можна пожартувати? Якби вони вживали допінг, результати були б краще", - цитує Інфантіно ТАСС .

Нагадаємо, що на раді ФІФА в Боготі Міжнародна федерація схвалила історичні рішення по ЧС-2018 в Росії.

Раніше "Обозреватель" повідомляв, що Німеччина виступила з офіційною заявою щодо бойкоту ЧС-2018.