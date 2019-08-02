Герой України та антипод Мораеса: хто такий новачок "Динамо" Жерсон Родрігес

Невже сталося? "Динамо" так довго шукало форварда і, схоже, нарешті питання знято - "біло-сині" підписали Жерсона Родрігеса.

Так-так, того самого нападника збірної Люксембургу, який своїм автоголом на останніх хвилинах приніс перемогу Україні. Але це лише одна з останніх гілок кар'єри Жерсона. OBOZREVATEL розповідає про колоритний новачка "Динамо" і розглядає, чи зможе Родрігес нарешті позбавити киян від головного болю щодо форварда.

Родрігес - точно з Люксембургу?

І так, і ні. Як футболіст Жерсон завжди значився як люксембуржець, але родом Родрігес з Португалії. Однак на Піренеях хлопцеві не довелося ловити зірок, і сім'я Жерсона спочатку віддала його до Франції, де він пройшов молодіжну систему "Метца". А вже звідти хлопця взяли "на радар" в Люксембурзі.

Жерсон Родрігес в матчі за Люксембург проти України

Жерсон не є "продуктом" швидкої натуралізації під миттєве посилення збірної Люксембургу, як багато хто думає досі. За люксембуржців нападник виступає ще з 2017-го, і навіть встиг взяти участь в кваліфікації на ЧС-2018. А в клубному футболі Люксембургу форвард крутиться ще з 2013-го, пройшовши "трясовину" з другої ліги (!) чемпіонату Люксембургу.

Чому Жерсона знайшли аж в Японії?

В даному випадку для "Динамо" Жерсон - унікальний та навіть екзотичний легіонер. Португальський люксембуржец, який транзитом через Голландію потрапив в Молдову, а потім опинився в Японії. Японці свого часу промоніторили збірну Люксембургу і минулої зими легко взяли собі одного з найяскравіших її гравців всього за 200 тис. євро.

Хоча в японському футболі у Жерсона справи не пішли. "Джубіло Івата", за яку виступав Родрігес, бореться за виживання у вищій лізі, а сам форвард далеко не завжди в основі - за 20 турів він вийшов в "старті" в 10-ти іграх, і забивши 5 голів.

Як Родрігес став мало не героєм України?

На подив Жерсон Родрігес - вельми впізнавана для українських уболівальників персона. І все завдяки одному голу - автоголу, який приніс збірній України перемогу.

Тому самому автоголу на 89-й хвилині в матчі Люксембург - Україна, коли "синьо-жовті" перемогли 2:1. Справа йшла до нічиєї, але Жерсон, відпрацьовуючи в захисті при стандарті українців і намагаючись вибити м'яч за лінію, шикарним ударом головою відправив м'яч під штангу.

Це принесло Україні дуже важливу перемогу і заклало основу нинішнього лідерського положення "синьо-жовтих" у групі. Не добудь команда Андрія Шевченка тоді перемоги, зараз би Україна не мала таких відмінних перспектив виходу на Євро. А так багато в чому завдяки Родрігесу нашій команді вдалося зробити один з найкращих стартів кваліфікації Євро в історії - 4 очка в двох перших матчів, зігравши з Португалією і Люксембургом.

Втім, Жерсон Родрігес залишається основним нападником збірної та її головною надією в атаці. У кваліфікації на Євро-2020 він провів вже 4 матчі, відзначившись у них двічі (два рази - проти Литви).

В Японії у Жерсона Родрігеса справи особливо не пішли

А ще Жерсон потрапив у халепу "справи Мораеса", коли Португалія та Люксембург подали скарги на Україну про незаконну натуралізації Мораеса. Після цього багато виступили в критику люксембуржців саме щодо натуралізації Родрігеса - мовляв, місцева федерація теж не дотримувалася норму обов'язкового проживання легіонера на території країни в останні 5 або навіть 2 роки. Однак тут аргумент вийшов не чинним, так як в збірну Люксембургу Жерсон почав залучатися ще в 2017-му, до цього отримавши паспорт і граючи (тобто, і проживаючи) виключно в Люксембурзі.

Що дасть Родрігес "Динамо"?

Нарешті "Динамо" може зітхнути з полегшенням - команда отримує готового універсального форварда, в цілому здатного робити результат тут і зараз.

Родрігес є універсальним нападаючим, якого використовують по всій ширині атаки. При тому як класичним центрфорвардом, так і футболістом другої лінії атаки - відтягнутим форвардом або вінгером. В Японії в цьому сезоні Родрігес грав класичного форварда, а в Люксембурзі його використовують як флангового атакера. При цьому голи у Жерсона йдуть з різних позицій.

Жерсон Родрігес ФК "Динамо" Ки]в

"Динамо" напевно розраховує на люксембуржця в центрі атаки, адже на флангах зараз (принаймні, поки що) все в порядку - є Беньямін Вербич і Віктор Циганков, також прийшов Олександр Караваєв. А ось відтягнутого нападника під центрфорвардом Жерсон може зіграти відмінно - у нього велика стартова швидкість та хороші ривки, завдяки чому Родрігес різко виривається з глибини в вільні зони. Ну і технікою футболіста природа теж не обділила.

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