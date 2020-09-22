"Гент" виставив проти "Динамо" трьох футболістів збірної України

Бельгійський "Гент" оголосив склад на перший матч плей-оф Ліги чемпіонів проти київського "Динамо".

У заявці, яку віцечемпіон Бельгії опублікував у себе в Twitter, є три футболісти збірної України: Роман Яремчук, Роман Безус і Ігор Пластун. Повний склад виглядає так:

Воротарі: Дейві Руф, Колін Косеманс

Захисники: Майкл Нгаде-Нгаджюі, Алессіо Кастро-Монтес, Мілад Мохаммаді, Джордан Ботак, Нуріу Фортуна, Ігор Пластун, Діно Арсланагіч

Півзахисники: Еліша Овусу, Вадис Одіджа-Офое, Роман Безус, Свен Кумс, Сулайман Марр, Ніклас Дорш

Нападники: Роман Яремчук, Андерсон Ньянбо, Лоран Депуатр, Тім Кляйндінст, Осман Букарі

Як повідомляв OBOZREVATEL, перша зустріч "Динамо" – "Гент" у рамках плей-оф Ліги чемпіонів відбудеться в середу, 23 вересня. Уже був опублікований список телеканалів, які покажуть цей матч. Також букмекери назвали переможця цієї гри.