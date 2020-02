Ганяв по полю: в ПАР фанат на BMW намагався задавити суддю та футболістів

Матч третього за силою дивізіону ПАР між командами "Лука" і "Полокване" був перерваний після того, як уболівальник господарів виїхав на поле на своєму BMW, спробувавши задавити суддю та гравців суперника.

Як повідомляє видання TalkSport, фанат залишився незадоволений діями арбітра і тим, як розвивалися події поєдинку – "Лука" вигравав з рахунком 1:0, але пропустив два голи.

Apparently he wanted to run over the referee 😞. TF ?! #ABCMotsepe pic.twitter.com/dqjUCUyIHv