Ганяв по полю: в ПАР фанат на BMW намагався задавити суддю та футболістів

Матч третього за силою дивізіону ПАР між командами "Лука" і "Полокване" був перерваний після того, як уболівальник господарів виїхав на поле на своєму BMW, спробувавши задавити суддю та гравців суперника.

Як повідомляє видання TalkSport, фанат залишився незадоволений діями арбітра і тим, як розвивалися події поєдинку – "Лука" вигравав з рахунком 1:0, але пропустив два голи.

Вболівальник з ПАР спробував задавити суддю

Apparently he wanted to run over the referee 😞. TF ?! #ABCMotsepe pic.twitter.com/dqjUCUyIHv - Dineo Daisy Diphoko. (@DaisyDiphoko) February 23, 2020

"Він погрожував виїхати на поле після кожної зупинки гри. Він хотів наїхати на суддю, який був його головною ціллю, але коли той втік, уболівальник від відчаю переключився на лавку запасних суперників", – розповів один зі свідків подій.

Як повідомляв OBOZREVATEL, тренера команди з прем'єр-ліги Занзібару Мені Гамера жорстко покарали за знущальне святкування перемоги перед уболівальниками суперника.

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