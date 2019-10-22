Ганьба Москви і шанс для "Шахтаря": результати Ліги чемпіонів 22 жовтня

Матчами в групах А, B, С і D стартував 3-й тур футбольної Ліги чемпіонів сезону 2019/2020.

Ключовий для "Шахтаря" й українських уболівальників матч відбувся в Харкові, де "гірники" вирвали нічию у "Динамо" Загреб (2:2).

Варто відзначити зустріч в Англії, де суперник донецького клубу по групі С "Манчестер Сіті" познущався над "Аталантою" (5:1). Єдиний гол у італійців забив українець Малиновський. Цей результат значно поліпшив шанси нашої команди на підсумкове 2-е місце в таблиці.

Крім того, несподівано завершився матч у Москві, де місцевий "Локомотив" вигравав у "Ювентуса", але в кінцівці з інтервалом у 2 хвилини пропустив 2 голи і ганебно програв.

Група A

"Брюгге" Бельгія – ПСЖ Франція 0:5 (0:1, 0:4) Голи: 0:1 – 7 Мауро Ікарді, 0:2 – 61 Мбаппе, 0:3 – 63 Мауро Ікарді, 0:4 – 79 Мбаппе, 0:5 – 83 Мбаппе.

Брюгге – Міньоле, Делі, Мата, Мехелен, Соболь (Альварес, 80), Ванаку, де Кетеларе (Окереке, 57), Діатто, Рітс, Бонавентуре (Опенда, 76), Тау.

ПСЖ – Навас, Меньє, Кімпембе, Бернат, Маркіньос, Ді Марія, Еррера (Діалло, 72), Ерік Максім Шупо-Мотінг (Мбаппе, 52), Верратті, Тіаго Сілва, Мауро Ікарді (Паредес, 65).

Попередження: Ерік Максім Шупо-Мотінг (15), де Кетеларе (33), Верратті (73), Рітс (77), Меньє (85).

"Галатасарай" Туреччина – "Реал Мадрид" Іспанія 0:1 (0:1, 0:0) Гол: 0:1 – 18 Кроос.

Галатасарай – Муслера, Нагатомо, Луйіндама, Маріано, Маркао Тейшейра, Сері (Мор, 77), Донк (Фегулі, 46), Бельханда (Байрам, 67), Нзонзі, Бабел, Андоні.

Реал Мадрид – Куртуа, Карвахаль, Рамос, Марсело, Варан, Вальверде (Хамес, 79), Каземіро, Азар (Вінісіус Жуніор, 79), Кроос, Родріго (Йович, 82), Бензема.

Попередження: Сері (46), Нзонзі (69), Кроос (90), Куртуа (90), Маркао Тейшейра (90), Маріано (90).

Група B

"Тоттенхем" Англія – "Црвена Звезда" Сербія 5:0 (3:0, 2:0) Голи: 1:0 – 9 Кейн, 2:0 – 16 Сон Хин Мін, 3:0 – 44 Сон Хин Мін, 4:0 – 57 Ламела, 5:0 – 72 Кейн.

Тоттенхем – Гассаніга, Орье, Вертонген (Фойт, 73), Санчес, Девіс, Ндомбеле, Ламела, Сіссоко, Аллі (Ло Чельсо, 79), Сон Хин Мін (Дайер, 68), Кейн.

Црвена Звезда – Борян, Мілуновіч, Дегенек, Гобеліч, Родич, Вулич, Марін, ван Ла Парра (Вукановіч, 82), Каньяс (Петрович, 62), Гарсія, томанов (Павка, 62).

Попередження: Мілуновіч (83).

"Олімпіакос" Греція – "Баварія" Німеччина 2:3 (1:1, 1:2) Голи: 1:0 – 23 Ель-Арабі, 1:1 – 34 Левандовскі, 1:2 – 62 Левандовскі, 1:3 – 75 Толіссо, 2:3 – 79 Гільєрме.

Олімпіакос – Жозе Са, Цімікас, Мерья, Ельабделлауі, Рубен Семеду, Масурас (Герреро, 79), Поденсе, Гільєрме, Бухалакіс (Ловере, 69), Камара (Ранджеловіч, 88), Ель-Арабі.

Баварія – Нойер, Люка Ернандес (Боатенг, 59), Кіммі, Павар, Алаба, Гнабрі, Мартінес (Толіссо, 46), Коутіньйо, Алькантара, Левандовскі, Мюллер (Перішич, 86).

Попередження: Алькантара (50), Нойер (72), Рубен Семеду (73), Ель-Арабі (89).

Група C

"Шахтар Україна" – "Динамо" Загреб Хорватія 2:2 (1:1, 1:1) Голи: 1:0 – 16 Коноплянка, 1:1 – 25 Ольмо, 1:2 – 60, пенальті Оршіч, 2:2 – 75 Додо.

Шахтар – Пятов, Ісмаїлі, Матвієнко, Кривцов, Болбат (Додо, 66), Марлос (Коваленко, 84), Коноплянка (Соломон, 66), Тайсон, Алан Патрік, Степаненко, Мораес.

Динамо Загреб – Ліваковіч, Теофіль-Катрін, Періч, Ділавер, Леовац, Ольмо, Моро, Оршіч (Іванушец, 90), Адемі (Гояк, 68), Стоянович, Гаврановіч (Петкович, 62).

Попередження: Стоянович (7), Періч (23), Алан Патрік (40), Пятов (58), Болбат (59), Ділавер (63), Адемі (64).

"Манчестер Сіті" Англія – "Аталанта" Італія 5:1 (2:1, 3:0) Голи: 0:1 – 28, пенальті Малиновський, 1:1 – 34 Агуеро, 2:1 – 38, пенальті Агуеро, 3:1 – 58 Стерлінг, 4:1 – 64 Стерлінг, 5:1 – 69 Стерлінг.

Манчестер Сіті – Едерсон, Родрі Ернандес (Стоунз, 41), Менді (Жоау Канселье, 71), Уокер, Фоден, Гюндоган, Стерлінг, де Брюйне (Отаменді, 67), Марез, Фернандіньо, Агуеро.

Аталанта – Голліні, Госенс, Толо, Масьєлло (Пашаліч, 46), Кастаньо, Малиновський, Фройлер, Ілічіч (Хатебур, 72), де Рон, Гомес (Мюріель, 46), Гімшіті.

Попередження: Менді (4), Масьєлло (10), де Брюйне (63), Фоден (76), Отаменді (90).

Вилучення: Фоден (82).

Група D

"Атлетіко" Іспанія – "Байєр" Німеччина 1:0 (0:0, 1:0) Гол: 1:0 – 78 Мората.

Атлетіко – Хмара, Феліпе, Лоді, Тріпп'єр, Хіменес (Ермосо, 15), Томас, Сауль, Еррера, Коке (Мората, 70), Корреа (Лемар, 62), Дієго Коста.

Байєр – Градецький, Бендер (Драгович, 90), Вайзер, Та, Бендер, Баумгартлінгер, Демірбай (Алар, 84), Бельарабі, Амірі, Хавертц (Пауліньо, 76), Фолланд.

Попередження: Бельарабі (38), Коке (54).

"Ювентус" Італія – "Локомотив" Росія 2:1 (0:1, 2:0) Голи: 0:1 – 30 Олексій Андрійович Міранчук, 1:1 – 77 Дибала, 2:1 – 79 Дибала.

Ювентус – Шченсни, Бонуччі, Алекс Сандро, де Лігт, Хедіра (Ігуаїн, 48), Куадрадо, Бентанкур, Матюїді (Рабьо, 65), Пьянич, Роналду, Дибала (Федеріко Бернардескі, 81).

Локомотив – Гільєрме, Серкейра, Хеведес, Чорлука, Ігнатьєв, Крихов'як (Коломейцев, 83), Жоау Маріу, Олексій Андрійович Міранчук, Баринов, Ідову, Едер.

Попередження: Матюїді (17), Куадрадо (68), Крихов'як (72), Баринов (90).

Як повідомляв OBOZREVATEL, в 1-му турі нового сезону Ліги чемпіонів "гірники" програли англійському "Манчестер Сіті". Матч у Харкові на переповненому ОСК "Металіст" завершився з рахунком 0:3.

Зустріч 2-го туру в Італії проти місцевої "Аталанти" завершилася на користь українського клубу (2:1).

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