"Ганьба для чемпіонату світу": в Італії не можуть змиритися з успіхом "якоїсь України"

Італійські вболівальники обурені суддівством і засмучені через поразку своєї збірної від України в півфіналі чемпіонату світу з футболу серед 20-річних.

Багато італійців вважають, що рефері не повинен був скасовувати гол у ворота нашої команди, і він не зміг прийняти правильне рішення навіть за допомогою VAR.

Нібито контакт під час фолу якщо і був, то в межах правил. Навіть відомий журналіст Танкреді Палмер на своїй сторінці в Twitter назвав таке рішення судді ганебним.

Переклад найяскравіших постів із фанатських форумів представив Footboom.

Україна - Італія

Franco: Ганебне рішення судді! Італійська команда була пограбована. Турнір уже зіпсований. Не має значення тепер, хто виграє чемпіонат світу U-20, тому що він уже заплямований таким рішенням суддівської бригади!

Christian: Там не було жодного фолу. Під час гольової атаки Італії не відбулося нічого незаконного або небезпечного для захисників України. Чистий гол, який був скасований з незрозумілої причини. Наші хлопці не заслужили пережити ці жахливі хвилини.

Mark: Я не міг повірити своїм очам, коли суддя скасував гол. Це ганьба! Насправді він навіть не мав іти переглядати епізод, тому що там нічого протизаконного не було! Незрозуміле рішення, яке зіпсувало такий напружений матч. Україна йде далі, але повинна сказати спасибі судді за фінал.

De Luca: Суддя придумав ще й другу жовту картку для українського захисника. І гол наш був чистий, не розумію, чому рефері вирішив його не зарахувати? На жаль, у судді не було достатньої кваліфікації, щоб судити матч такого високого рівня. Але й Італія засмутила. Тільки кілька наших гравців діяли осмислено і мають непогане майбутнє. Решта не вразили на цьому турнірі.

Leo: Всі питання до захисника України. Він повністю програв боротьбу в тому епізоді і вирішив впасти, немов у нього вистрілили з пістолета. Навіть якщо там і був контакт, то епізод ігровий, наш форвард не порушував правил, а боровся за м'яч. Той хлопець з України зрозумів, що зараз буде гол, і вирішив упасти на газон. Я переглянув 10 разів повтор і досі не впевнений, що там навіть було торкання.

Giancarlo: Ганьба ФІФА, ганьба бразильському рефері Клаусу, ганьба Українi, і ганьба нашiй федерації футболу. Італія дожила до того моменту, коли в футболі вона не має жодного впливу. Років 10 тому ніхто б не посмів скасовувати гол нашої команди, та ще й на останніх секундах гри. Тепер же судді приймають рішення на користь якоїсь України, яка ніколи нічого не добивалася в футболі. Ми повинні повернути повагу до нашої країни. Судді повинні боятися помилятися в матчах, в яких грає Італія.

Scatto: Не знаю, як Україна тепер буде жити, розуміючи, що рефері витягнув їх у фінал. Упевнений, вони вже переглянули той епізод і розуміють, що жодного фолу там не було. Чи відчувають вони провину за те, що натиснули на рефері і змусили його прийняти неправильне рішення? Ці молоді хлопці не з того починають свою футбольну кар'єру... Кому буде тепер цікавий матч Україна – Південна Корея в фіналі? Весь цей турнір вийшов дивним. Мені шкода наших футболістів, вони заслужили виграти чемпіонат світу.

Tomaso: Давайте будемо об'єктивними. Фол там був. Там не було нічого грубого, але у рефері був привід свиснути порушення, тому що наш форвард занадто високо підняв свою руку, і це виглядало як фол. Думаю, він би не приймав такого рішення, якби незадовго до цього не показав сумнівну другу жовту картку українському захисникові. Швидше за все, йому підказали, що не варто видаляти Попова. І суддя вирішив, що якщо в одному спірному епізоді він прийняв рішення на користь Італії, то в іншому – потрібно повернути боржок Україні. Не було б тієї червоної картки, суддя на 99% зарахував би гол.

Salvatore: Якби це був дорослий футбол, то суддя ніколи не свиснув б фол. Маленький хлопчик з України впав на газон і заплакав, немов його били ногами 10 хвилин. Суддя купився на цю симуляцію, пошкодував хлопчика, і свиснув фол, якого, звичайно ж, не було. Ганебне рішення. Вік не має значення в таких ситуаціях. Хлопець, який лежав на газоні, ніколи не стане великим футболістом. Він назавжди залишиться в історії, як симулянт, який лежав на газоні і плакав.

Peppe: Давайте не забувати, що суддя з Бразилії. Звичайно, там майже всі футболісти падають і плачуть після будь-якого дотику і тут же рефері зупиняють гру. У Бразилії заохочують симулянтів. Досить подивитися на Неймара, який плаче після кожного фолу. Інша справа, що в Європі грають в інший футбол, тут багато жорстких зіткнень. Не розумію, чому матч між двома європейськими командами судив рефері з Бразилії? Якби на гру був призначений британський арбітр, то ми б пройшли далі. Просто ФІФА вирішило витягнути в фінал дві слабкі країни, щоб показати, що футбол в світі розвивається. Але фінал Україна – Південна Корея – це ганьба для чемпіонату світу. Не знаю, хто буде його дивитися на стадіоні або по телевізору... Кому-то сильно не хотілося, щоб у фіналі грала Італія.

Agnelli: Соромно, що продажні ФІФА і УЄФА вступили в змову і вирішили призначити дуже дивного суддю Клауса з Бразилії! Так звана VAR-система, де сидять рефері і показують все з "правильного" ракурсу, все рефері в полі – всі вони були в цей день проти Італії! Їх завдання полягало в тому, щоб не допустити нашу країну у фінал чемпіонату світу! Ми не повинні приймати результати цього матчу! ФІФА повинна публічно пояснити, чому цей Клаус прийняв таке ганебне рішення!

Як повідомляв OBOZREVATEL, фінал ЧС із футболу U-20 Україна - Південна Корея пройде 15 червня на стадіоні "Відзев" у місті Лодзь (Польща).

У півфіналі підопічні Олександра Петракова в драматичному трилері обіграли команду Італії.

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