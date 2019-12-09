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9 грудня • оновлено в 14:47
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Футбольний союз РФ відреагував на рішення WADA про відсторонення Росії

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Представники Російського футбольного союзу (РФС) прокоментували рішення Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) ввести санкції проти Росії.

"РФС поки не отримував офіційної позиції ФІФА за рішенням WADA. Ми уважно стежимо за дотриманням антидопінгової політики та сподіваємося, що з боку ФІФА не буде будь-яких обмежень для наших збірних, а також для організації заходів у Росії", – цитує пресслужбу організації агентство "Чемпіонат".

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Рішення ФІФА: названа "шпарина" Росії для участі в ЧС-2022 з футболу

Варто зазначити, що РФ скористається можливістю подати апеляцію на рішення WADA в спортивний арбітражний суд Лозанни.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Всесвітнє антидопінгове агентство позбавило Росію можливості брати участь у великих міжнародних змаганнях, включно з Олімпійськими іграми та чемпіонатами світу.

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Тема
допінговий скандал
Теги
Новини Росії WADA
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фил филька
фил филька
"надеемся, что со стороны ФИФА не будет каких-либо ограничений" правильно. нам достаточно своих ограничений. в виде кривых ног наших игроков))
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Вася Пингвин
Вася Пингвин
фил филька! Так мало того что они у вас кривоногие, так еще и "обдолбанные" оказывается. А такая "смесь" - это лютый "пипец". Их без намордников на поле выпускать нельзя.
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