Футбольний союз РФ відреагував на рішення WADA про відсторонення Росії

Представники Російського футбольного союзу (РФС) прокоментували рішення Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) ввести санкції проти Росії.

"РФС поки не отримував офіційної позиції ФІФА за рішенням WADA. Ми уважно стежимо за дотриманням антидопінгової політики та сподіваємося, що з боку ФІФА не буде будь-яких обмежень для наших збірних, а також для організації заходів у Росії", – цитує пресслужбу організації агентство "Чемпіонат".

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Варто зазначити, що РФ скористається можливістю подати апеляцію на рішення WADA в спортивний арбітражний суд Лозанни.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Всесвітнє антидопінгове агентство позбавило Росію можливості брати участь у великих міжнародних змаганнях, включно з Олімпійськими іграми та чемпіонатами світу.

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