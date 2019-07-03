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Футбольний клуб провернув фантастичний трансфер, побивши рекорд Роналду

2.2тЧитати матеріал російською

Півзахисник "Бенфіки" Жоау Фелікс перейшов в "Атлетіко Мадрид". Мадридський клуб заплатить за 19-річного хавбека в цілому 126 мільйонів євро.

Повідомляється, що "Бенфіка" отримає тільки 120, а шість мільйонів складуть фінансові витрати. У зв'язку з цим офіційно трансферну вартість молодого португальця вказують як 120 мільйонів євро.

Трансфер Фелікса – четвертий у рейтингу найдорожчих за всю історію футболу.

Більше нього заплатили тільки за Неймара ("ПСЖ", 222 млн євро), Киліана Мбаппе ("ПСЖ", 180 млн) і Філіпа Коутіньйо ("Барселона", 120 млн).

Фелікс став найдорожчим серед португальських футболістів. Новачок "Атлетіко" побив рекорд Кріштіану Роналду, якого "Ювентус" придбав у "Реала" рік тому за 117 мільйонів євро.

Футбольний клуб провернув фантастичний трансфер, побивши рекорд Роналду

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