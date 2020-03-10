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10 березня • оновлено в 13:52
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Футбольний "карантин": стало відомо, що очікує чемпіонат Італії в зв'язку з коронавірусом

1.4т
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Організатори чемпіонату Італії з футболу розглядають кілька варіантів розвитку подій на випадок подальшого поширення коронавіруса COVID-19.

Як повідомляє Football Italia з посиланням на La Repubblica, якщо інфекція продовжить поширюватися по всій Європі, то найбільш вірогідний варіант, при якому буде перенесений Євро-2020, а національні чемпіонати будуть дограні влітку. Першість Європи в такому випадку проведуть восени або в наступному році.

На момент зупинки чемпіонату "Ювентус" випереджає "Лаціо" на 1 очко

На момент зупинки чемпіонату "Ювентус" випереджає "Лаціо" на 1 очко

EPA

Другий варіант полягає у відновленні розіграшу Серії А в травні і значному ущільненні графіку, при якому команди будуть змушені проводити матчі кожні два-три дні. Решта зустрічі Кубка Італії при такому розкладі будуть зіграні в червні або серпні.

Також імовірним сценарієм є повне скасування першості Італії. В такому випадку також можливі два підсумки: 1) чемпіонський трофей не дістанеться нікому, а місця в єврокубках будуть закріплені за клубами з урахуванням їхнього нинішнього становища в таблиці; 2) чемпіонське звання можуть присудити "Ювентусу", який лідирував на момент зупинки чемпіонату Італії. Хоча відрив "бьянко-нері" від переслідувача – "Лаціо" – становить всього одне очко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, всі спортивні заходи в Італії були припинені до 3 квітня через спалах коронавіруса.

На даний момент в Італії зафіксовано 9172 випадки зараження коронавірусом, число померлих становить 463 людини.

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Автор
Денис Карпов
Тема
Чемпіонат Італії
Місце
Італія
Тег
ФК Ювентус
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