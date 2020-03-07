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7 березня • оновлено в 14:09
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Футбольний арбітр тікав від поліції і був розчавлений потягом

1.2т
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Італійський футбольний арбітр Антоніо Мартін'єллі потрапив під поїзд, коли тікав від поліції, повідомляє видання ll Resto del Carlino.

Антоніо Мартін'єллі

Антоніо Мартін'єллі

ilrestodelcarlino.it

31-річний чоловік знаходився під домашнім арештом за звинуваченням у переслідуванні колишньої дівчини, але порушив умови утримання під вартою.

Після того, як поліцейські прийшли його арештовувати, Мартін'єллі закрився у себе в будинку.

Правоохоронці спробували за допомогою пожежних проникнути в житло і затримати Антоніо, але той встиг втекти через вікно. Через деякий час копи знайшли Мартін'єллі мертвим на залізничній колії, розчавленим поїздом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в лютому Антоніо Мартін'єллі отримав річну дискваліфікацію за удар головою голкіпера однієї з команд після матчу.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Місце
Італія
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