Футбольний арбітр тікав від поліції і був розчавлений потягом

Італійський футбольний арбітр Антоніо Мартін'єллі потрапив під поїзд, коли тікав від поліції, повідомляє видання ll Resto del Carlino.

Антоніо Мартін'єллі ilrestodelcarlino.it

31-річний чоловік знаходився під домашнім арештом за звинуваченням у переслідуванні колишньої дівчини, але порушив умови утримання під вартою.

Після того, як поліцейські прийшли його арештовувати, Мартін'єллі закрився у себе в будинку.

Правоохоронці спробували за допомогою пожежних проникнути в житло і затримати Антоніо, але той встиг втекти через вікно. Через деякий час копи знайшли Мартін'єллі мертвим на залізничній колії, розчавленим поїздом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в лютому Антоніо Мартін'єллі отримав річну дискваліфікацію за удар головою голкіпера однієї з команд після матчу.

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