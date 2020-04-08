Сенегальський агент Ібрагім Сонко, який раніше грав в англійській Прем'єр-лізі і збірній своєї країни, заявив, що нападник київського "Динамо" Владислав Супряга може стати "новим Шевченком".

"Владислав Супряга – це перший форвард з часів Шевченка, якого я бачив, хто може стати новим Шевченком. Він високий, швидкий, з неймовірними фізичними характеристиками. Без расизму, але, як для білого хлопця, він занадто швидкий", – цитує слова Сонко видання Sportarena.

Андрій Шевченко 24 Канал

Він також назвав компоненти, в яких Супрязі потрібно додати, щоб вийти на новий рівень.

"Супрязі потрібно більше займатися в плані психології, ментальності. Щоб не виникало думок, начебто, я граю в УПЛ, забиваю, все вже є. І в той же час, щоб він зміцнів. Для цього треба працювати в тренажерному залі. Я не кажу, щоб Супряга був як Кличко, але він повинен загартувати себе, свій настрій, менталітет", – додав Сонко.

Нагадаємо, що нападник належить "Динамо", але виступає в "Дніпрі-1" на правах оренди.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в матчі проти киян в українській Прем'єр-лізі Супряга оформив хет-трик і встановив історичне досягнення.

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