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Футболісти "Шахтаря", що попалися п'яними за кермом, втратили кар'єри

1.6т Читати матеріал російською

Стала відома доля гравців донецького "Шахтаря" U-19 Олега Гладченка, Ярослава Фурсова і Володимира Грачова, яких в 2015 році затримали в Києві за водіння в нетверезому вигляді.

Як повідомляє tribuna.com після цього інциденту двом футболістам довелося завершити кар'єри.

Першим постраждав Гладченко. Його "Шахтар" ще в жовтні 2015-го відрахував з клубу. Після цього захисник влітку 2016 року спробував потрапити в польську "Поґонь" (Седльце), де був на перегляді, але не вдалось. Невдовзі його таки підписав "Чорноморець", за молодіжку якого він виступав до січня минулого року. За даними Transfermarkt, з того часу Олег перебуває без клубу.

Не набагато краща ситуація склалась у Фурсова. Тодішній головний тренер збірної України U-19 Олег Кузнєцов навіть викликав захисника на збори в листопаді 2015 року. Однак вже наступного літа він, як і Гладченко, покинув "Шахтар", перейшовши в молодіжку "Зорі" — спочатку на правах оренди, а згодом на постійній основі. Але влітку 2017-го Ярослав покинув і луганський клуб, після чого нової команди не знайшов.

З усієї трійки найменше постраждав Грачов, якого, як і Фурсова, навіть раз викликали в збірну України U-19 після історії з поліцією. Він найдовше з усіх трьох пробув у клубі й навіть виграв з командою Кривенцова чемпіонат U-21 в сезоні 17/18. І вже після цього залишив "Шахтар".

Гладченко (зліва) і Фурсов

Гладченко (зліва) і Фурсов

Зараз я без клубу, але можу сказати, що найближчим часом буду грати в чемпіонаті Кіпру. Сподіваюсь, протягом 1-2 тижнів вирішу цю проблему".

На відміну від Грачова, Фурсов не захотів спілкуватись, лише додавши: "Знову хочете чогось чорного?". Зв’язатись із Гладченком не вдалось. Як пояснив той же Грачов, обоє, швидше за все, вже припинили кар’єру футболістів:

"Вибачте, але ні з ким з них я не підтримую зв’язок. Чув тільки, вони вдвох уже закінчили з футболом".

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