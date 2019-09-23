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23 вересня • оновлено в 16:57
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Футболіста з моторошною травмою відвезли зі стадіону в багажнику таксі

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Неприємний курйоз трапився під час футбольного поєдинку вищої ліги чемпіонату Болівії, в якому "Орієнте Петролеро" приймав "Гуабіру" (1:2).

Футболіста з моторошною травмою відвезли зі стадіону в багажнику таксі

espn.com.ar

На 74-й хвилині в одному з епізодів захисник "Орієнте Петролеро" Маріо Куельяр зіткнувся з гравцем суперника і отримав перелом щиколотки. При цьому господарі поля до цього моменту вже провели три заміни, повідомляє ESPN.

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З незрозумілої причини на стадіоні "Рамон Тауічі Агілера" не було машини швидкої допомоги. Куельяра на ношах донесли до автомобіля таксі і поклали в багажник, після чого відправили в лікарню. Про його стан поки нічого не повідомляється.

Після закінчення матчу коментатори цієї гри піддали різкій критиці організаторів зустрічі, звинувативши їх в недбалості.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше бразильський футболіст отримав жахливу травму - перелом руки після невдалого приземлення на газон.

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