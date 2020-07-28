Футболіст збірної України зробив дубль в Бельгії. Відео

Роман Яремчук забив два голи в товариському матчі.

Український нападник "Гента" Роман Яремчук забив два голи в товариському матчі з "Метц" (3:0), який виступає у французькій Лізі 1.

24-річний нападник збірної України відзначився на 13-й і 21-й хвилинах матчу.

Також на 64-й хвилині забитим м'ячем відзначився український захисник Ігор Пластун. Для Яремчука ці голи стали першими після відновлення.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 6 липня Яремчук отримав пошкодження в першому товариському поєдинку своєї команди після дострокового завершення чемпіонату Бельгії через коронавiрус.

Роман з'явився на полі відразу після перерви в матчі проти "Бєєрсхот", але був замінений вже через п'ять хвилин.

Нагадаємо, що в січні нападник пошкодив ахіллове сухожилля, через що був змушений пропустити два-три місяці.