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5 січня • оновлено в 17:30
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Футболіст збірної України знявся в Москві для російських блогерів

1.5т
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Футболіст молодіжної збірної України Михайло Мудрик побував в Москві, де знявся для російських блогерів 2Drots з двома мільйонами фоловерiв на Youtube.

18-річний захисник "Шахтаря" взяв участь у змаганні по виконанню штрафних ударів на точність. Той, хто програв, повинен був змінити зачіску або пофарбувати волосся.

На момент публікації новини відео зібрало понад 835 тисяч переглядів.

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Футболіст збірної України відмовився виступати в "Зеніті" за мільйони євро

Як повідомляв OBOZREVATEL, легендарний український тренер Мирон Маркевич різко засудив українських футболістів, які під час війни з Росією погоджуються виступати за клуби з РФ.

Нагадаємо, що за пітерський "Зеніт" виступає Ярослав Ракицький, а за московське "Динамо" Іван Ордець.

Хто з ким зустрічається в українському спорті, дізнавайся у нас в Telegram!

Автор
Максим Богданов
Місце
Росія Москва
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Обоcpаться! Тyпые Кацaпы фуйней маются.
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