Футболіст збірної України знявся в Москві для російських блогерів

Футболіст молодіжної збірної України Михайло Мудрик побував в Москві, де знявся для російських блогерів 2Drots з двома мільйонами фоловерiв на Youtube.

18-річний захисник "Шахтаря" взяв участь у змаганні по виконанню штрафних ударів на точність. Той, хто програв, повинен був змінити зачіску або пофарбувати волосся.

На момент публікації новини відео зібрало понад 835 тисяч переглядів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, легендарний український тренер Мирон Маркевич різко засудив українських футболістів, які під час війни з Росією погоджуються виступати за клуби з РФ.

Нагадаємо, що за пітерський "Зеніт" виступає Ярослав Ракицький, а за московське "Динамо" Іван Ордець.

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