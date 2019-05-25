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Футболіст збірної України видав суперматч в Туреччині

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Футболіст збірної України Сергій Рибалка зробив дубль в матчі 34-го туру чемпіонату Туреччини. Півзахисник "Сівасспора" допоміг своїй команді перемогти чемпіона країни, стамбульський "Галатасарай" (4:3).

29-річний українець вийшов у стартовому складі і на 43-й хвилині скоротив відставання в рахунку (1: 2). Після перерви Рибалка відзначився ще одним голом. На 77-й хвилині Сергій відгукнувся на гостру передачу, забивши ефектний гол в один дотик.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, взимку цього року Сергій Рибалка забив ефектний гол у матчі 22-го туру чемпіонату Туреччини проти "Ерзурум ББ".

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Тема
чемпіонат Туреччини
Особа
Сергій Рибалка (футболіст)
Місце
Туреччина
Тег
Галатасарай Стамбул
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