Футболіст збірної України послав Шевченка

Ведучий телеканалу "2 + 2" Ігор Циганик розповів про ставлення футболіста московського "Динамо" Івана Ордець до головного тренера збірної України Андрію Шевченку.

Іван Ордець

"Я знаю точно, що Ордеця в збірній не буде. Тому що Шевченко визначив для себе певні пріоритети. І футболісти, які виступають в Росії не будуть викликатися в табір національної збірної. Ще був момент, який не дуже добре характеризує Ордеця. Коли збиралася команда перед матчами з Сербією і Люксембургом і Ордець вже відновився від травми і був в таборі "Шахтаря", Шевченко кілька разів дзвонив йому і уявіть собі, той його проігнорував, ні разу не відповівши", - заявив журналіст у своїй авторській передачі.

За словами Циганика Шевченко був вражений таким ставленням.

"Андрій Миколайович мені тоді сказав: "Я розумів, що він збирається їхати в Росію і він розумів, що йому місця в збірній немає, але можна було б по-людськи поговорити. Може у мене знайшлися б аргументи, однак він навіть не захотів спілкуватися зі мною", - розповів ведучий "2+2 ".

Крім того, Циганик підтвердив, що Ордець проміняв місце в "Шахтарі" і збірної України на високу зарплату.

"Так, так воно і є – Ордець отримав дуже серйозний підписаний бонус від свого нинішнього клубу московського "Динамо", так як він перейшов вільним агентом. Крім того, йому дали дуже хорошу зарплату", - підсумував журналіст.

Нагадаємо, що Ордець 19 червня покинув донецький "Шахтар", і підписав контракт з московським "Динамо".

Пізніше, вболівальники збірної України гнівно відреагували на перехід Ордець в російське "Динамо", засипавши його образливими коментарями.

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