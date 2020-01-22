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22 січня • оновлено в 21:06
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Футболіст забив гол "ударом скорпіона" в перекиді

1.6т
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Незвичайний гол був забитий під час товариського аматорського футбольного матчу у Туреччинi.

У поєдинку місцевих команд один з футболістів примудрився забити гол "ударом скорпіона", при цьому зробивши це в перекиді. Ролик зі взяттям воріт моментально став вірусів, і менш ніж за добу зібрав більше 30 тисяч переглядів.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам самим оцінити винахідливість гравця.

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Ексфутболіст збірної України забив приголомшливий гол ударом скорпіона: відео шедевра

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше нападник футбольного клубу "Інгулець" з смт Петрове Кіровоградської області Олександр Акименко забив неймовірний гол "ударом скорпіона" в матчі 22-го туру Першої ліги чемпіонату України.

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Автор
Максим Богданов
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